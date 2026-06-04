5 червня 2026 року: яке сьогодні церковне свято, день ангела, історичний календар та народні прикмети
2026-04-06    104

5 червня 2026 року: яке сьогодні церковне свято, день ангела, історичний календар та народні прикмети

5 червня 2026 року — це дата, яка поєднує церковні традиції, міжнародні події та історичні згадки. Для вірян цей день пов’язаний із вшануванням святих за церковним календарем, для багатьох українців — із днем ангела близьких людей, а на міжнародному рівні 5 червня відоме як Всесвітній день довкілля. Крім того, ця дата залишила помітний слід в історії України та світу. Розповідаємо, яке свято відзначають 5 червня 2026 року, що не можна робити цього дня та які народні прикмети з ним пов’язані.

Яке церковне свято 5 червня

За новоюліанським церковним календарем 5 червня вшановують святого священномученика Доротея, єпископа Тирського. Він жив у III–IV століттях та був відомий як богослов, проповідник і захисник християнської віри під час переслідувань Римської імперії.

Згідно з церковними переказами, Доротей пережив гоніння за часів імператора Діоклетіана, а згодом повернувся до служіння після їх завершення. У похилому віці він загинув мученицькою смертю за свою віру.

У християнській традиції цей день вважається нагодою для молитви про духовну стійкість, мудрість та витривалість у складних життєвих обставинах. Віряни відвідують богослужіння, моляться за здоров’я рідних та згадують померлих.

Що не можна робити 5 червня

У народній та церковній традиції цього дня рекомендують:

  • уникати сварок та образ;
  • відмовитися від пліток і наклепів;
  • не заздрити чужим успіхам;
  • не відмовляти у допомозі тим, хто її потребує;
  • не починати конфліктів через гроші або майно.

Також вважається небажаним приймати важливі рішення під впливом емоцій. День краще присвятити спокійній роботі, родині та добрим справам.

День ангела 5 червня

Іменини цього дня можуть відзначати:

  • Доротей;
  • Ігор;
  • Леонід;
  • Марк;
  • Федір.

Вважається, що в день ангела людина має подякувати своєму небесному покровителю за захист та підтримку. Традиційно іменинникам бажають міцного здоров’я, благополуччя та успіху в справах.

Яке державне або міжнародне свято сьогодні

Найвідоміша міжнародна подія 5 червня — Всесвітній день довкілля (World Environment Day), започаткований Генеральною Асамблеєю ООН у 1972 році. Його відзначають щороку для привернення уваги до екологічних проблем та захисту навколишнього середовища.

У багатьох країнах цього дня проводять екологічні акції, висаджують дерева, організовують прибирання парків і водойм, а також освітні заходи, присвячені охороні природи.

Також 5 червня ООН відзначає Міжнародний день боротьби з незаконним, непідзвітним і нерегульованим рибальством.

Цей день в історії України

5 червня відбулося чимало подій, пов’язаних з українською історією:

  • 1775 року російські війська розпочали остаточну операцію зі знищення Запорозької Січі.
  • У червні 1919 року тривали бойові дії Української Галицької Армії під час Польсько-української війни.
  • 1990 року Верховна Рада УРСР продовжувала підготовку документів, які згодом стали основою Декларації про державний суверенітет України.
  • У 2014 році українські сили проводили активні операції зі звільнення населених пунктів Донбасу від проросійських бойовиків.

Хто народився цього дня

5 червня народилися:

  • Панас Мирний (1849) — український письменник, автор роману «Хіба ревуть воли, як ясла повні?»;
  • Джон Мейнард Кейнс (1883) — британський економіст, засновник кейнсіанської економічної теорії;
  • Марк Волберг (1971) — американський актор і продюсер;
  • Юрій Нікітін (1939) — український письменник-фантаст.

Народні прикмети та традиції на 5 червня

Наші предки уважно спостерігали за погодою цього дня.

Основні прикмети:

  • рясна роса вранці — до гарного врожаю;
  • дощ 5 червня — до вологого літа;
  • багато комах увечері — до кількох теплих днів поспіль;
  • ясний світанок — до стабільної погоди;
  • сильний вітер — до зміни погодних умов найближчими днями.

У селах цього дня часто починали окремі літні польові роботи та оцінювали майбутній урожай зернових культур.

Коротко про день

  • Дата: 5 червня 2026 року.
  • День тижня: п’ятниця.
  • 156-й день року.
  • До Нового року залишається 209 днів.
  • Пора року: літо.
  • Знак зодіаку: Близнюки.

Роз’яснення

Яке церковне свято 5 червня 2026 року?

Цього дня вшановують священномученика Доротея Тирського. Він відомий як християнський єпископ і проповідник, який загинув за віру. У церковній традиції його вважають прикладом духовної мужності.

Хто святкує день ангела 5 червня?

Іменини можуть відзначати Доротей, Ігор, Леонід, Марк та Федір. Традиційно цього дня вітають людей із цими іменами та бажають їм благополуччя. День ангела вважається особливим духовним святом.

Що не можна робити 5 червня?

Не рекомендується сваритися, поширювати плітки та вступати в конфлікти. Також небажано приймати важливі рішення під впливом негативних емоцій. День краще провести спокійно та конструктивно.

Яке міжнародне свято відзначають 5 червня?

Найвідомішою подією є Всесвітній день довкілля. Його відзначають під егідою ООН для привернення уваги до екологічних проблем. У багатьох країнах проходять природоохоронні акції.

Які народні прикмети пов’язані з 5 червня?

У народі вважали, що роса та дощ цього дня можуть підказати, яким буде літо. Особливу увагу звертали на поведінку птахів, комах і силу вітру. Такі спостереження допомагали прогнозувати погоду та врожай.

Висновок

5 червня 2026 року поєднує церковне вшанування священномученика Доротея, день ангела для кількох імен, Всесвітній день довкілля та низку історичних подій. Для багатьох українців ця дата стане нагодою згадати традиції, привітати іменинників і звернути увагу на питання охорони навколишнього середовища.

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