45% українських підлітків не мають базових навичок читання

Майже половина українських 15-річних підлітків — 45% — не досягають базового рівня читацької грамотності. Такі результати дослідження PISA оприлюднив Український центр оцінювання якості освіти. За даними тестування, лише 55% учасників змогли продемонструвати навички читання, які відповідають базовому рівню.

Базовий рівень передбачає здатність школяра зрозуміти зміст прочитаного та працювати з інформацією, а не лише відтворювати окремі фрагменти. Підлітки, які його досягли, можуть визначити головну думку тексту, знайти потрібні відомості, зробити простий висновок і встановити зв’язок між різними частинами матеріалу.

Учасники, які не подолали базову межу, переважно здатні зрозуміти буквальний зміст коротких і нескладних текстів. Коли структура матеріалу стає складнішою, інформація подається не прямо або для відповіді потрібно самостійно зробити висновок, вони стикаються із суттєвими труднощами.

Найвищі результати продемонструвала лише приблизно одна дитина зі ста. Близько 1% українських підлітків досягли найвищих рівнів читацької грамотності, що передбачають роботу зі складною інформацією, її критичне осмислення та глибше розуміння тексту.

Помітною стала і різниця між результатами хлопців та дівчат. Дівчата суттєво випередили хлопців за показниками читацької грамотності. Така гендерна відмінність є одним із показників, які дають змогу детальніше оцінити нерівномірність освітніх результатів серед школярів.

Результати PISA мають значення не лише для оцінки знань із конкретного шкільного предмета. Читацька грамотність є базовою навичкою для навчання в інших галузях, оскільки школяреві необхідно розуміти умову математичної задачі, працювати з історичними документами, інструкціями, науковими матеріалами та цифровою інформацією.

PISA оцінює не механічне запам’ятовування навчального матеріалу, а здатність застосовувати знання та навички в реальних ситуаціях. Саме тому результати тестування дають змогу побачити, наскільки підлітки готові використовувати отримані в школі компетентності за межами безпосереднього навчального процесу.

Український центр оцінювання якості освіти бере участь у міжнародному дослідженні PISA, яке проводиться під егідою Організації економічного співробітництва та розвитку. У межах дослідження порівнюють освітні результати 15-річних учнів за ключовими напрямами, зокрема читанням, математикою та природничо-науковою грамотністю.

Для системи освіти такі дані можуть використовуватися під час визначення проблемних напрямів і планування подальших змін. Водночас самі результати тестування не пояснюють автоматично причин відставання окремих груп учнів: для цього потрібен аналіз умов навчання, доступу до освітніх ресурсів, особливостей шкільного середовища та інших чинників.