Близько 43% українців можуть виїхати з Польщі найближчим часом. Лише 15% українців змогли добре інтегруватися у польському суспільстві

За прогнозом Польського економічного інституту, близько 650 тис. українців, які зараз працюють у Польщі, можуть найближчим часом покинути країну.

“У Польщі легально перебуває понад 1,5 млн українців. З них близько 964 тис. мають статус PESEL UKR (спеціальний ідентифікаційни номер, який підтверджує тичасомвий захист українців у Польщі). Ще 482 тис. — мають дозвіл на тимчасове проживання, а 57,7 тис. — на постійне”, — йдеться у дослідженні PIE.

Дональд Трамп НБУ ТЦК авто бронювання війна в Україні гривня долар дія економіка закон про мобілізацію кримінал криптовалюта курс валют кіно мобілізація податки спорт фільм штраф