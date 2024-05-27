41 грн/$: курси банків пробили новий рівень, але НБУ дає долару і далі дорожчати
2024-27-05    233

41 грн/$: курси банків пробили новий рівень, але НБУ дає долару і далі дорожчати

Нацбанк не зупиняє подорожчання долара, яке прискорилося минулого тижня, і валютний курс продовжує активно рухатися нагору. Якщо у п’ятницю міжбанк закривався на 40,16 грн/$, то сьогодні, 27 травня, за перші півгодини торгів на майданчику Bloomberg він підскочив з 40,17 грн/$ до 40,28 грн/$, опівдні вийшов на 40,30 грн/$ та навіть на 40,33 грн/$. А завершував торговельну сесію вже на 40,31 грн/$.

Максимальний курс пропозиції, так звані «хотілки», сягав 40,40 грн/$. На цьому рівні не було реальних правочинів, але він насправді доводив девальваційні настрої. Але Нацбанк не намагався їх гасити чи взагалі якось впливати.

«Мабуть, девальвація гривні вкладається у плани та завдання НБУ, він її не зупиняє. Хоча всі пам’ятають, що Нацбанк є головним продавцем долара на міжбанку, саме він задає там тон і визначає курс. Значить 40,33 грн/$ зараз влаштовує регулятора. Ще минулого понеділка ми мали на Bloomberg 39,67 грн/$, а зараз 40,33 грн/$ — це 1,7% девальвації гривні за тиждень. З таким темпом ми можемо мати на міжбанку 41 вже наступного понеділка, і можемо навіть перевиконати план уряду на цей рік — усі пам’ятають, що до держбюджету 2024 закладено курс 40,7 грн/$. А висновок лише один — отже, так потрібно Нацбанку та уряду. Імовірна причина – гостра нестача коштів у бюджеті, яку визнає влада офіційно. Чим нижчий курс гривні – тим більше надходжень від податків, які номінується у валюті, і тим більше гривні виходить від продажу західної фінансової допомоги, що надходить», — сказав «Країні» голова правління одного з банків.

За підсумками дня НБУ підняв свій офіційний курс із 40,1153 грн/$ до 40,3012 грн/$

На чорному ринку курс продажу долара у понеділок піднявся з 40,50 грн/$ до 40,57 грн/$, а покупки – з 40,10 грн/$ до 40,38 грн/$.

У банків максимальна ціна готівкового продажу підскочила на 15 копійок і досягла 40,75 грн/$ — її ставив МетаБанк, а середній діапазон становив 40,40-40,70 грн/$. Викуп американської валюти у банківських касах відбувався у коридорі 39,0-40,40 грн/$.

Найбільші роздрібні держструктури Приватбанк та Ощадбанк ставили готівкову купівлю/продаж у рамках 39,90-40,50 грн/$ та 40,10-40,60 грн/$ відповідно.

Карткові курси сьогодні пробили 41 рівень. Акордбанк ставив продаж на картах на 41,15 грн/$ — це максимум, а мінімум був у Укрексімбанку на 40,25 грн/$. Купівля тут була у діапазоні 39,50-40,55 грн/$.

Середня вартість продажу долара на поточні рахунки фізосіб в рамках обмеження 50 тисяч гривень на місяць склала 40,47 грн/$. Максимальний цінник (з урахуванням супутніх комісій) сягнув 41,32 грн/$, його ставив Банк Авангард, а мінімальний був на 40,40 грн/$ (Ідея Банк, ТАСкомбанк).

гривня, долар, курс валют, НБУ
Останні новини
Отримання відстрочки по догляду за інвалідом 2 групи ускладнили

Отримання відстрочки по догляду за інвалідом 2 групи ускладнили
Станом на сьогодні ми бачимо як Кабмін трактує закон на читать далее
28-05, 10:45
41 грн/$: курси банків пробили новий рівень, але НБУ дає долару і далі дорожчати

41 грн/$: курси банків пробили новий рівень, але НБУ дає долару і далі дорожчати
Нацбанк не зупиняє подорожчання долара, яке прискорилося минулого тижня, і читать далее
27-05, 10:49
Штраф за повідомлення сексуального характеру: новий закон ВРУ

Штраф за повідомлення сексуального характеру: новий закон ВРУ
За посилку образливих повідомлень сексуального характеру до месенджерів можна отримати читать далее
27-05, 10:42
Звільнення зі служби за сімейними обставинами: подробиці

Звільнення зі служби за сімейними обставинами: подробиці
Військовослужбовці звільняються з військової служби через сімейні обставини або з читать далее
27-05, 10:33
Підстави для надання відстрочки: КМУ не визначив параметри

Підстави для надання відстрочки: КМУ не визначив параметри
Кабмін не визначив підстав відмови у наданні відстрочки, що дозволяє читать далее
27-05, 10:30
Артем Довбик став найкращим бомбардиром футбольного чемпіонату Іспанії

Артем Довбик став найкращим бомбардиром футбольного чемпіонату Іспанії
Український футболіст Артем Довбик – найкращий бомбардир сезону в чемпіонаті Іспанії. читать далее
27-05, 12:13
7 хвороб США за версією Focus

7 хвороб США за версією Focus
Америка важко хвора, пише Focus. На думку автора, її роз'їдають читать далее
27-05, 11:52
Чи буде повістка вважатись врученою, якщо змінено місце проживання?

Чи буде повістка вважатись врученою, якщо змінено місце проживання?
Постановою КМУ України від 16 травня 2024 р. N 560 читать далее
27-05, 11:48
ДПСУ: чоловіків на кордоні будуть пропускати лише з паперовими військовими документами

ДПСУ: чоловіків на кордоні будуть пропускати лише з паперовими військовими документами
З 18 травня прикордонники почали перевіряти наявність військово-облікового документу з читать далее
25-05, 06:01
Офіційний курс в Україні вперше в історії став вищим за 40 гривень за долар

Офіційний курс в Україні вперше в історії став вищим за 40 гривень за долар
На понеділок НБУ офіційний курс встановив на рівні 40,1153 грн читать далее
24-05, 10:19
Українців обмежать у переказах грошей з картки на картку

Українців обмежать у переказах грошей з картки на картку
Українців планують обмежити у переказах грошей з картки на картку читать далее
23-05, 04:55
Економічне бронювання: що це таке і які плануються розцінки?

Економічне бронювання: що це таке і які плануються розцінки?
Питання економічного бронювання працівників від мобілізації знову опинилося в центрі уваги. Ініціативна читать далее
23-05, 12:19
Смерть Путіна: у Каннах представили фільм про останні дні диктатора

Смерть Путіна: у Каннах представили фільм про останні дні диктатора
У Каннах представили фільм про останні дні Путіна. Польський кінематографіст читать далее
22-05, 08:17
Вічне життя людського мозку більше не фантастика

Вічне життя людського мозку більше не фантастика
Китайські вчені наблизилися до того, щоби зберегти вічне життя людського читать далее
22-05, 08:12
Нацгвардія тепер може вікористовувати кийки та електрошокери против водіїв

Нацгвардія тепер може вікористовувати кийки та електрошокери против водіїв
Верховна Рада ухвалила в першому читанні законопроект, що наділяє військовослужбовців читать далее
22-05, 07:58
Хто може затримати військовозобов’язаного?

Хто може затримати військовозобов’язаного?
Відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 16 травня 2024 читать далее
22-05, 05:40
Податок на бездітність: в Раді вигадали нову “фішку”

Податок на бездітність: в Раді вигадали нову “фішку”
В Україні пропонують запровадити податок на бездітність. З'явився відповідний законопроєкт. читать далее
21-05, 08:40
Президент Ірану загинув через падіння вертольоту

Президент Ірану загинув через падіння вертольоту
Ібрахім Раїсі, президент Ірану, який вважався потенційним наступником верховного лідера читать далее
20-05, 11:11
МОУ закуповувала зброю у чеської оборонної компанії AKM GROUP-CZ, знаючи про її сумнівну репутацію, – ЗМІ

МОУ закуповувала зброю у чеської оборонної компанії AKM GROUP-CZ, знаючи про її сумнівну репутацію, – ЗМІ
Джерела, знайомі із ситуацією, повідомили, що протягом 2023 року Міноборони читать далее
19-05, 06:32
OpenAI представила GPT-4o

OpenAI представила GPT-4o
OpenAI представила останню версію технології, яка лежить в основі її читать далее
19-05, 11:06
Теги
Київ НБУ ТЦК бокс вчені війна в Україні гра гривня гроші долар економіка закон про мобілізацію кримінал курс валют кіно мобілізація спорт футбол фільм штраф