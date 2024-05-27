41 грн/$: курси банків пробили новий рівень, але НБУ дає долару і далі дорожчати

Нацбанк не зупиняє подорожчання долара, яке прискорилося минулого тижня, і валютний курс продовжує активно рухатися нагору. Якщо у п’ятницю міжбанк закривався на 40,16 грн/$, то сьогодні, 27 травня, за перші півгодини торгів на майданчику Bloomberg він підскочив з 40,17 грн/$ до 40,28 грн/$, опівдні вийшов на 40,30 грн/$ та навіть на 40,33 грн/$. А завершував торговельну сесію вже на 40,31 грн/$.

Максимальний курс пропозиції, так звані «хотілки», сягав 40,40 грн/$. На цьому рівні не було реальних правочинів, але він насправді доводив девальваційні настрої. Але Нацбанк не намагався їх гасити чи взагалі якось впливати.

«Мабуть, девальвація гривні вкладається у плани та завдання НБУ, він її не зупиняє. Хоча всі пам’ятають, що Нацбанк є головним продавцем долара на міжбанку, саме він задає там тон і визначає курс. Значить 40,33 грн/$ зараз влаштовує регулятора. Ще минулого понеділка ми мали на Bloomberg 39,67 грн/$, а зараз 40,33 грн/$ — це 1,7% девальвації гривні за тиждень. З таким темпом ми можемо мати на міжбанку 41 вже наступного понеділка, і можемо навіть перевиконати план уряду на цей рік — усі пам’ятають, що до держбюджету 2024 закладено курс 40,7 грн/$. А висновок лише один — отже, так потрібно Нацбанку та уряду. Імовірна причина – гостра нестача коштів у бюджеті, яку визнає влада офіційно. Чим нижчий курс гривні – тим більше надходжень від податків, які номінується у валюті, і тим більше гривні виходить від продажу західної фінансової допомоги, що надходить», — сказав «Країні» голова правління одного з банків.

За підсумками дня НБУ підняв свій офіційний курс із 40,1153 грн/$ до 40,3012 грн/$

На чорному ринку курс продажу долара у понеділок піднявся з 40,50 грн/$ до 40,57 грн/$, а покупки – з 40,10 грн/$ до 40,38 грн/$.

У банків максимальна ціна готівкового продажу підскочила на 15 копійок і досягла 40,75 грн/$ — її ставив МетаБанк, а середній діапазон становив 40,40-40,70 грн/$. Викуп американської валюти у банківських касах відбувався у коридорі 39,0-40,40 грн/$.

Найбільші роздрібні держструктури Приватбанк та Ощадбанк ставили готівкову купівлю/продаж у рамках 39,90-40,50 грн/$ та 40,10-40,60 грн/$ відповідно.

Карткові курси сьогодні пробили 41 рівень. Акордбанк ставив продаж на картах на 41,15 грн/$ — це максимум, а мінімум був у Укрексімбанку на 40,25 грн/$. Купівля тут була у діапазоні 39,50-40,55 грн/$.

Середня вартість продажу долара на поточні рахунки фізосіб в рамках обмеження 50 тисяч гривень на місяць склала 40,47 грн/$. Максимальний цінник (з урахуванням супутніх комісій) сягнув 41,32 грн/$, його ставив Банк Авангард, а мінімальний був на 40,40 грн/$ (Ідея Банк, ТАСкомбанк).