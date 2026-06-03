4 червня 2026: церковне та державне свято, день ангела, історичний календар
2026-03-06    271

4 червня 2026: церковне та державне свято, день ангела, історичний календар

4 червня 2026 року в Україні та світі відзначають низку важливих подій. Цього дня православні віряни вшановують пам’ять святого Митрофана Константинопольського, власники іменин приймають привітання з Днем ангела, а міжнародна спільнота нагадує про захист дітей від наслідків воєн та конфліктів. Також дата пов’язана з низкою важливих подій в історії України.

Яке церковне свято 4 червня

За новим церковним календарем Православної церкви України 4 червня вшановують святого Митрофана, патріарха Константинопольського. Святий жив у IV столітті та вважається одним із визначних церковних діячів раннього християнства. Він був першим патріархом Константинополя та зробив значний внесок у зміцнення християнської церкви.

У народній традиції цей день вважається сприятливим для добрих справ, допомоги близьким та духовного очищення. Віряни відвідують храм, моляться за здоров’я рідних і просять Божого благословення на майбутнє.

День ангела 4 червня

Іменини цього дня за новим церковним календарем святкують:

  • Володимир;
  • Данило;
  • Захар;
  • Іван;
  • Макар;
  • Павло;
  • Софія;
  • Федір;
  • Яків;
  • Тадей;
  • Маркелл;
  • Донат.

Вважається, що в День ангела особлива молитва до свого небесного покровителя має особливу силу та допомагає отримати духовну підтримку.

Яке державне або міжнародне свято

4 червня у світі відзначають Міжнародний день безневинних дітей — жертв агресії. Це пам’ятна дата, встановлена Генеральною Асамблеєю ООН для привернення уваги до дітей, які постраждали від воєн, конфліктів та насильства.

Для України це свято має особливе значення в умовах триваючої війни, коли питання захисту дітей та їхніх прав залишається одним із ключових гуманітарних викликів.

Також у світі цього дня відзначають Всесвітній день бігу та Міжнародний день боротьби з карієсом зубів.

Цей день в історії України

4 червня залишило слід в українській історії завдяки низці важливих подій:

  • 1775 рік — російські війська оточили Запорозьку Січ, що стало початком її остаточної ліквідації.
  • 1990 рік — Верховна Рада УРСР ухвалила рішення про створення Національного банку України.
  • 1996 рік — розпочався завершальний етап підготовки до впровадження національної валюти України — гривні.
  • 2022 рік — Україна отримала нові міжнародні гарантії підтримки у боротьбі проти російської агресії.

Ці події суттєво вплинули на політичний, економічний та державотворчий розвиток країни.

Народні прикмети на 4 червня

Наші предки уважно спостерігали за природою цього дня.

Основні прикмети:

  • якщо вранці багато роси — літо буде врожайним;
  • грім 4 червня віщує теплу та дощову погоду найближчими днями;
  • ясний світанок обіцяє гарний урожай зернових;
  • сильний вітер свідчить про зміну погоди;
  • якщо день сонячний і без опадів — літо буде спекотним.

Також вважалося небажаним сваритися, лихословити та відмовляти у допомозі тим, хто її потребує.

Роз’яснення

Яке церковне свято відзначають 4 червня 2026 року?

Православні віряни вшановують святого Митрофана Константинопольського. Він був одним із найавторитетніших церковних діячів раннього християнства.

Хто святкує День ангела 4 червня?

Іменини відзначають Володимир, Данило, Захар, Іван, Павло, Софія, Федір та інші власники відповідних імен. День ангела є особливою датою для молитви своєму небесному покровителю.

Яке міжнародне свято припадає на 4 червня?

У світі відзначають Міжнародний день безневинних дітей — жертв агресії. Його метою є привернення уваги до проблем дітей, які постраждали від воєнних конфліктів.

Що не рекомендується робити цього дня?

Народні традиції радять уникати конфліктів, образ та негативних емоцій. Також не варто відмовляти в допомозі близьким людям.

Які погодні прикмети пов’язані з 4 червня?

Наші предки звертали увагу на росу, грім і силу вітру. За цими природними явищами прогнозували погоду на літо та майбутній урожай.

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