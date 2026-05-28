29 травня в Україні поєднує церковні, народні та міжнародні пам’ятні дати. За новоюліанським календарем православні віряни вшановують святу мученицю Феодосію Тирську — одну з ранньохристиянських святих, яка постраждала за віру у III столітті. Її образ у церковній традиції символізує стійкість, духовну мужність і вірність переконанням.
Також цього дня в Україні та світі звертають увагу на міжнародні ініціативи, пов’язані з миротворчістю та безпекою. Саме 29 травня відзначається Міжнародний день миротворців ООН — дата, присвячена людям, які беруть участь у миротворчих місіях у різних країнах світу.
Церковне свято 29 травня
Православна церква 29 травня згадує святу мученицю Феодосію Тирську. За переказами, вона відкрито підтримувала християн під час гонінь у Римській імперії. Через це дівчину заарештували та піддали жорстоким тортурам.
У народній традиції цей день вважався особливим для молитов про здоров’я, захист родини та духовне очищення. Вірили, що щирі прохання цього дня мають особливу силу.
Що рекомендується робити 29 травня
- відвідати храм або помолитися вдома;
- допомогти нужденним чи підтримати близьких;
- уникати сварок і конфліктів;
- приділити час родині;
- завершувати старі справи без поспіху.
Для багатьох українців ця дата асоціюється з внутрішнім спокоєм і переоцінкою життєвих пріоритетів.
29 травня – чий день ангела?
29 травня день ангела відзначають власники таких імен:
- Олександр
- Георгій
- Федір
- Микола
- Андрій
За новим церковним календарем цього дня вшановують кількох святих, тому іменини мають одразу кілька популярних чоловічих імен.
У День ангела заведено:
- вітати рідних і близьких;
- бажати здоров’я та Божого благословення;
- відвідувати храм або молитися вдома;
- проводити день у спокої та доброму настрої.
Державні та міжнародні події 29 травня
Окремо 29 травня відзначають Міжнародний день миротворців ООН. Україна бере активну участь у міжнародних миротворчих операціях, тому дата має символічне значення і для українського суспільства.
Миротворчі місії ООН спрямовані на:
- підтримку стабільності у кризових регіонах;
- захист цивільного населення;
- гуманітарну допомогу;
- сприяння припиненню воєнних конфліктів.
У контексті сучасної безпекової ситуації тема міжнародної підтримки та миру залишається особливо актуальною для України.
Цей день в історії України
29 травня в історії України пов’язане з важливими політичними, військовими та культурними подіями.
- 1918 рік — в період Української Держави Павла Скоропадського тривало формування державних інституцій та української армії після встановлення Гетьманату.
- 1942 рік — завершилася Друга битва за Харків, яка стала однією з найтрагічніших операцій Другої світової війни для радянських військ, серед яких було багато українців.
- 1952 рік — помер український військовий діяч та генерал армії УНР Михайло Омелянович-Павленко — один із командувачів Армії Української Народної Республіки.
- 2003 рік — український футболіст Андрій Шевченко у складі італійського «Мілана» став переможцем Ліги чемпіонів УЄФА.
Також цього дня народилися українські науковці, письменники та діячі культури, а віряни вшановують пам’ять святих за церковним календарем.
Народні традиції та прикмети 29 травня
У народному календарі кінець травня традиційно пов’язували з початком активних польових робіт. Люди уважно спостерігали за погодою та природою, вважаючи, що прикмети цього дня можуть передбачити літо.
Народні прикмети 29 травня
- якщо день теплий і сонячний — літо буде врожайним;
- ранковий туман віщує дощові дні;
- сильний вітер — до нестабільної погоди в червні;
- багато роси вранці — до гарного врожаю зернових.
Селяни також намагалися не працювати надто важко після заходу сонця, оскільки вірили, що це може принести втому та негаразди.
Що не можна робити 29 травня
У церковній та народній традиції існували певні заборони на 29 травня. Вони були пов’язані не лише з релігійними уявленнями, а й із бажанням зберегти спокій та гармонію в родині.
Основні заборони дня
- не можна сваритися та бажати зла іншим;
- не рекомендується починати великі фінансові ризики;
- не варто пліткувати чи обманювати;
- небажано перевтомлюватися фізично;
- не слід ігнорувати прохання про допомогу.
У народі вважали, що негативні емоції цього дня можуть надовго затриматися в житті людини.
Таблиця: свята та події 29 травня
|Подія
|Значення
|День пам’яті мучениці Феодосії Тирської
|Церковне православне свято
|Міжнародний день миротворців ООН
|Міжнародна пам’ятна дата
|Народні прикмети кінця травня
|Прогноз погоди та врожаю
|День духовного очищення
|Народна традиція
Роз’яснення
Яке церковне свято відзначають 29 травня?
29 травня православні християни вшановують мученицю Феодосію Тирську. Вона стала символом стійкості віри та духовної мужності. Її пам’ять згадують у церковних богослужіннях і молитвах.
Що не можна робити 29 травня?
У цей день не радять конфліктувати, сваритися та починати ризиковані справи. Народні традиції закликають уникати негативних емоцій і перевтоми. Також небажано обманювати чи відмовляти в допомозі.
Які прикмети існують на 29 травня?
Наші предки звертали увагу на росу, вітер і туман. Сонячна погода вважалася знаком хорошого врожаю. А сильний вітер міг свідчити про мінливий початок літа.
Висновок
29 травня поєднує духовні традиції, міжнародні пам’ятні дати та народні прикмети. Для вірян це день пам’яті мучениці Феодосії Тирської, а для міжнародної спільноти — нагадування про важливість миротворчої діяльності. Народні звичаї закликають провести цей день спокійно, без конфліктів і зайвого поспіху.