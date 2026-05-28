29 травня: яке сьогодні церковне та державне свято в Україні
2026-28-05    249

29 травня: яке сьогодні церковне та державне свято в Україні

29 травня в Україні поєднує церковні, народні та міжнародні пам’ятні дати. За новоюліанським календарем православні віряни вшановують святу мученицю Феодосію Тирську — одну з ранньохристиянських святих, яка постраждала за віру у III столітті. Її образ у церковній традиції символізує стійкість, духовну мужність і вірність переконанням.

Також цього дня в Україні та світі звертають увагу на міжнародні ініціативи, пов’язані з миротворчістю та безпекою. Саме 29 травня відзначається Міжнародний день миротворців ООН — дата, присвячена людям, які беруть участь у миротворчих місіях у різних країнах світу.

Церковне свято 29 травня

Православна церква 29 травня згадує святу мученицю Феодосію Тирську. За переказами, вона відкрито підтримувала християн під час гонінь у Римській імперії. Через це дівчину заарештували та піддали жорстоким тортурам.

У народній традиції цей день вважався особливим для молитов про здоров’я, захист родини та духовне очищення. Вірили, що щирі прохання цього дня мають особливу силу.

Що рекомендується робити 29 травня

  • відвідати храм або помолитися вдома;
  • допомогти нужденним чи підтримати близьких;
  • уникати сварок і конфліктів;
  • приділити час родині;
  • завершувати старі справи без поспіху.

Для багатьох українців ця дата асоціюється з внутрішнім спокоєм і переоцінкою життєвих пріоритетів.

29 травня – чий день ангела?

29 травня день ангела відзначають власники таких імен:

  • Олександр
  • Георгій
  • Федір
  • Микола
  • Андрій

За новим церковним календарем цього дня вшановують кількох святих, тому іменини мають одразу кілька популярних чоловічих імен.

У День ангела заведено:

  • вітати рідних і близьких;
  • бажати здоров’я та Божого благословення;
  • відвідувати храм або молитися вдома;
  • проводити день у спокої та доброму настрої.

Державні та міжнародні події 29 травня

Окремо 29 травня відзначають Міжнародний день миротворців ООН. Україна бере активну участь у міжнародних миротворчих операціях, тому дата має символічне значення і для українського суспільства.

Миротворчі місії ООН спрямовані на:

  • підтримку стабільності у кризових регіонах;
  • захист цивільного населення;
  • гуманітарну допомогу;
  • сприяння припиненню воєнних конфліктів.

У контексті сучасної безпекової ситуації тема міжнародної підтримки та миру залишається особливо актуальною для України.

Цей день в історії України

29 травня в історії України пов’язане з важливими політичними, військовими та культурними подіями.

  • 1918 рік — в період Української Держави Павла Скоропадського тривало формування державних інституцій та української армії після встановлення Гетьманату.
  • 1942 рік — завершилася Друга битва за Харків, яка стала однією з найтрагічніших операцій Другої світової війни для радянських військ, серед яких було багато українців.
  • 1952 рік — помер український військовий діяч та генерал армії УНР Михайло Омелянович-Павленко — один із командувачів Армії Української Народної Республіки.
  • 2003 рік — український футболіст Андрій Шевченко у складі італійського «Мілана» став переможцем Ліги чемпіонів УЄФА.

Також цього дня народилися українські науковці, письменники та діячі культури, а віряни вшановують пам’ять святих за церковним календарем.

Народні традиції та прикмети 29 травня

У народному календарі кінець травня традиційно пов’язували з початком активних польових робіт. Люди уважно спостерігали за погодою та природою, вважаючи, що прикмети цього дня можуть передбачити літо.

Народні прикмети 29 травня

  • якщо день теплий і сонячний — літо буде врожайним;
  • ранковий туман віщує дощові дні;
  • сильний вітер — до нестабільної погоди в червні;
  • багато роси вранці — до гарного врожаю зернових.

Селяни також намагалися не працювати надто важко після заходу сонця, оскільки вірили, що це може принести втому та негаразди.

Що не можна робити 29 травня

У церковній та народній традиції існували певні заборони на 29 травня. Вони були пов’язані не лише з релігійними уявленнями, а й із бажанням зберегти спокій та гармонію в родині.

Основні заборони дня

  • не можна сваритися та бажати зла іншим;
  • не рекомендується починати великі фінансові ризики;
  • не варто пліткувати чи обманювати;
  • небажано перевтомлюватися фізично;
  • не слід ігнорувати прохання про допомогу.

У народі вважали, що негативні емоції цього дня можуть надовго затриматися в житті людини.

Таблиця: свята та події 29 травня

ПодіяЗначення
День пам’яті мучениці Феодосії ТирськоїЦерковне православне свято
Міжнародний день миротворців ООНМіжнародна пам’ятна дата
Народні прикмети кінця травняПрогноз погоди та врожаю
День духовного очищенняНародна традиція

Роз’яснення

Яке церковне свято відзначають 29 травня?

29 травня православні християни вшановують мученицю Феодосію Тирську. Вона стала символом стійкості віри та духовної мужності. Її пам’ять згадують у церковних богослужіннях і молитвах.

Що не можна робити 29 травня?

У цей день не радять конфліктувати, сваритися та починати ризиковані справи. Народні традиції закликають уникати негативних емоцій і перевтоми. Також небажано обманювати чи відмовляти в допомозі.

Які прикмети існують на 29 травня?

Наші предки звертали увагу на росу, вітер і туман. Сонячна погода вважалася знаком хорошого врожаю. А сильний вітер міг свідчити про мінливий початок літа.

Висновок

29 травня поєднує духовні традиції, міжнародні пам’ятні дати та народні прикмети. Для вірян це день пам’яті мучениці Феодосії Тирської, а для міжнародної спільноти — нагадування про важливість миротворчої діяльності. Народні звичаї закликають провести цей день спокійно, без конфліктів і зайвого поспіху.

29 травня день ангела, 29 травня свято, 29 травня свято церковне, 29 травня яке свято, державне свято 29 травня, міжнародний день миротворців ООН, мучениця Феодосія Тирська, народні традиції травня, прикмети 29 травня, свято сьогодні в Україні, церковне свято 29 травня, що не можна робити 29 травня, яке свято 29 травня
Останні новини
29 травня: яке сьогодні церковне та державне свято в Україні

29 травня: яке сьогодні церковне та державне свято в Україні
29 травня в Україні поєднує церковні, народні та міжнародні пам’ятні читать далее
28-05, 23:40
Експодруга Ані Лорак назвала причину її проросійської позиції

Експодруга Ані Лорак назвала причину її проросійської позиції
Колишня подруга співачки Ані Лорак, яка після початку повномасштабного вторгнення читать далее
28-05, 18:35
Зелені свята: скільки днів після Трійці не можна працювати на городі

Зелені свята: скільки днів після Трійці не можна працювати на городі
Зелені свята належать до найважливіших християнських свят в Україні та читать далее
28-05, 18:31
Шойгу пригрозив новими ударами по Києву: що відомо

Шойгу пригрозив новими ударами по Києву: що відомо
Секретар Ради безпеки РФ Сергій Шойгу заявив, що Росія може читать далее
28-05, 18:17
Критики назвали «Павук-Нуар» із Ніколасом Кейджем серіалом року

Критики назвали «Павук-Нуар» із Ніколасом Кейджем серіалом року
Новий серіал «Павук-Нуар» (Spider-Noir) із Ніколасом Кейджем у головній ролі читать далее
28-05, 18:13
Гороскоп на 29 травня 2026: день стратегічних рішень і прихованих зсувів

Гороскоп на 29 травня 2026: день стратегічних рішень і прихованих зсувів
29 травня 2026 року формується як день помірної, але структурної читать далее
28-05, 16:06
Марта Костюк вперше за 5 років вийшла у третє коло РГ

Марта Костюк вперше за 5 років вийшла у третє коло РГ
Українська тенісистка Марта Костюк здобула вольову перемогу у другому колі читать далее
27-05, 23:36
У Дорофєєвої знову проблеми зі здоров’ям: що сталося

У Дорофєєвої знову проблеми зі здоров’ям: що сталося
Українська співачка Надя Дорофєєва повідомила про нові проблеми зі здоров’ям. читать далее
27-05, 23:32
Барських і Бадоєв різко відповіли на заяву Холоденко

Барських і Бадоєв різко відповіли на заяву Холоденко
Українська психологиня Наталія Холоденко опинилася в центрі нового скандалу після читать далее
27-05, 23:30
Могилевська різко відповіла на чутки про «Оземпік» і пластику

Могилевська різко відповіла на чутки про «Оземпік» і пластику
Українська співачка Наталія Могилевська емоційно відреагувала на хвилю коментарів щодо читать далее
27-05, 23:28
Дмитро Кулеба одружився зі Світланою Павелецькою

Дмитро Кулеба одружився зі Світланою Павелецькою
Колишній міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба одружився зі Світланою читать далее
27-05, 22:25
Відома TikTok-блогерка Vikunciy загинула у ДТП на трасі Київ — Одеса

Відома TikTok-блогерка Vikunciy загинула у ДТП на трасі Київ — Одеса
Відома українська TikTok-блогерка Vikunciy загинула у смертельній дорожньо-транспортній пригоді на читать далее
27-05, 22:21
Як вирощувати ківі в Україні: від цвітіння до врожаю

Як вирощувати ківі в Україні: від цвітіння до врожаю
Ще десять років тому вирощування ківі в Україні здавалося екзотикою, читать далее
27-05, 21:24
Банки можуть зобов’язати повертати вкрадені з карток гроші

Банки можуть зобов’язати повертати вкрадені з карток гроші
У Верховній Раді зареєстрували законопроєкт, який може суттєво змінити правила читать далее
27-05, 20:38
Гороскоп на 28 травня 2026: день рішень і нових можливостей

Гороскоп на 28 травня 2026: день рішень і нових можливостей
28 травня 2026 року проходить під впливом енергії змін, швидких читать далее
27-05, 20:27
Бордоська суміш навесні та восени: коли обробляти сад і город

Бордоська суміш навесні та восени: коли обробляти сад і город
Бордоська суміш залишається одним із найпопулярніших засобів для профілактики грибкових читать далее
27-05, 20:06
Чи можуть заблокувати карту через P2P-перекази: що потрібно знати

Чи можуть заблокувати карту через P2P-перекази: що потрібно знати
Останніми роками українські банки значно посилили контроль за P2P-переказами між читать далее
27-05, 10:36
Мідний купорос чи бордоська суміш: що краще для саду

Мідний купорос чи бордоська суміш: що краще для саду
Мідний купорос і бордоська суміш належать до найвідоміших засобів захисту читать далее
27-05, 10:23
ПриватБанк заблокував рахунок через Binance: що робити та як пройти перевірку

ПриватБанк заблокував рахунок через Binance: що робити та як пройти перевірку
Блокування рахунку ПриватБанком після операцій із Binance — одна з читать далее
27-05, 10:10
Monobank заблокував карту: що робити та як пройти перевірку

Monobank заблокував карту: що робити та як пройти перевірку
Блокування карти monobank — одна з найпоширеніших ситуацій, з якою читать далее
27-05, 09:54
Теги
НБУ ТЦК авто банк банківський контроль блокування рахунку війна в Україні закон про мобілізацію комплаєнс кримінал криптовалюта кіно мобілізація перевірка банком походження коштів підозрілі операції спорт фінансова перевірка фінансовий моніторинг фінансові операції