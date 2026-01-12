1C та BAS в Україні заборонили

1C — під забороною. Оприлюднено перелік забороненого в Україні програмного забезпечення. Про це пише Держспецзв’язку.ㅤ

Там майже всі бухгалтерські програми з російським слідом.

1C: Бухгалтерія 8 для України.

1C: Підприємство 8. Торгівля для приватних підприємців України.

1C: Підприємство 8. Комплексний облік для бюджетних установ України Базова.

1С: Підприємство 8. Документообіг КОРП для України.

BAS Роздрібна торгівля та інші (детальніше на фото).

Держорганам і місцевій владі користуватися ними НЕ МОЖНА.