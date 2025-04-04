17% хлопців, які виїхали за програмою обміну студентів… не повернулись

В Україну вчасно не повернулися до 17% хлопців, які виїхали за програмою обміну студентів, — заступник міністра освіти і науки Михайло Винницький.

Мова йде переважно про студентів-бакалаврів віком від 18 до 22 років.

Незважаючи на це, Міністерство освіти і науки наразі не планує скасовувати можливості для виїзду за кордон у межах програми академічної мобільності.

«Ця цифра ще не критична, але тривожна. По деяких університетах вона є дуже високою, по інших — фактично усі повертаються. Ми будемо звертатись до ректорів наших університетів, які є частиною консорціумів Еразмусу, щоб їхні комісії уважніше відбирали тих, хто їде на мобільність»,

— додав заступник міністра освіти.