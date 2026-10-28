15% українців готові прийняти будь-які вимоги Росії заради тепла й світла, – опитування

За даними дослідження, 63% українців готові терпіти війну стільки, скільки буде необхідно. Ще 5% погоджуються витримувати її протягом року, 21% розраховують на коротший період — від кількох місяців до пів року. Ще 11% не змогли визначитися з відповіддю.

Порівняно з попередніми вимірюваннями істотних змін у настроях населення не зафіксовано. У вересні 2026 року 77% опитаних підтримували продовження збройного опору навіть за умови можливих перебоїв із базовими комунальними послугами. У жовтні цей показник становив 76%, тобто різниця перебуває в межах статистичної похибки.

У КМІС пояснили, що повторне опитування щодо можливих російських атак на енергетичну інфраструктуру провели на тлі продовження ударів по Україні та масштабних відключень електроенергії. Дослідники також врахували міжнародний тиск на Київ і повідомлення про домовленості між США та Росією щодо дизельного пального.

У всіх досліджених макрорегіонах більшість респондентів виступає за продовження опору. Водночас результати відрізняються залежно від регіону. На Заході країни таку позицію підтримують 80% опитаних, у Києві — 84%, у центральних і північних областях — 76%. На Півдні показник становить 70%, у нижньому Подніпров’ї — 74%, а на Сході — 58%.

Відповідно, готовність погодитися на будь-які вимоги Росії заради забезпечення населення світлом, теплом і каналізацією також відрізняється. Найнижчі показники зафіксовано в Києві — 10% та на Заході — 12%. У центральних і північних областях так відповіли 16% учасників опитування, на Півдні — 19%, у нижньому Подніпров’ї — 15%, а на Сході — 24%. Водночас через обсяг вибірки ці регіональні відмінності слід інтерпретувати обережно.

Окремо соціологи дослідили ставлення українців до продовження ударів по російських нафтопереробних заводах за умов можливого скорочення американської допомоги. У сценарії опитування йшлося про ситуацію, коли США вимагають припинити такі атаки та погрожують обмежити підтримку, а Росія не бере на себе зобов’язань припинити удари по українській енергетиці й цивільних об’єктах. За такого сценарію 80% респондентів вважають, що Україна має продовжувати атакувати російські НПЗ. Проти цього виступили 11%, ще 8% не визначилися.

Опитування КМІС проводилося з 16 до 25 жовтня 2026 року методом телефонних інтерв’ю. У ньому взяли участь 828 повнолітніх громадян України, які проживали на підконтрольній уряду території. Вибірку формували випадковим відбором мобільних телефонних номерів із подальшим статистичним зважуванням результатів.

Дані відображають позиції людей, які взяли участь у дослідженні, а не безумовну згоду всього населення з будь-яким конкретним сценарієм завершення війни. Відповіді також не означають, що респонденти однаково оцінюють усі можливі умови переговорів: запитання стосувалися конкретної гіпотетичної ситуації з перебоями в роботі критичної інфраструктури.

Результати попередніх досліджень КМІС свідчать, що готовність українців терпіти війну залишається відносно стабільною протягом останніх місяців. У вересні 2026 року 62% опитаних заявляли, що готові витримувати війну стільки, скільки буде потрібно. У жовтні цей показник зріс до 63%, що також не свідчить про статистично значущу зміну настроїв.