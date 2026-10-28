15% українців готові прийняти будь-які вимоги Росії заради тепла й світла, – опитування
2026-28-10    130

15% українців готові прийняти будь-які вимоги Росії заради тепла й світла, – опитування

За даними дослідження, 63% українців готові терпіти війну стільки, скільки буде необхідно. Ще 5% погоджуються витримувати її протягом року, 21% розраховують на коротший період — від кількох місяців до пів року. Ще 11% не змогли визначитися з відповіддю.

Порівняно з попередніми вимірюваннями істотних змін у настроях населення не зафіксовано. У вересні 2026 року 77% опитаних підтримували продовження збройного опору навіть за умови можливих перебоїв із базовими комунальними послугами. У жовтні цей показник становив 76%, тобто різниця перебуває в межах статистичної похибки.

У КМІС пояснили, що повторне опитування щодо можливих російських атак на енергетичну інфраструктуру провели на тлі продовження ударів по Україні та масштабних відключень електроенергії. Дослідники також врахували міжнародний тиск на Київ і повідомлення про домовленості між США та Росією щодо дизельного пального.

У всіх досліджених макрорегіонах більшість респондентів виступає за продовження опору. Водночас результати відрізняються залежно від регіону. На Заході країни таку позицію підтримують 80% опитаних, у Києві — 84%, у центральних і північних областях — 76%. На Півдні показник становить 70%, у нижньому Подніпров’ї — 74%, а на Сході — 58%.

Відповідно, готовність погодитися на будь-які вимоги Росії заради забезпечення населення світлом, теплом і каналізацією також відрізняється. Найнижчі показники зафіксовано в Києві — 10% та на Заході — 12%. У центральних і північних областях так відповіли 16% учасників опитування, на Півдні — 19%, у нижньому Подніпров’ї — 15%, а на Сході — 24%. Водночас через обсяг вибірки ці регіональні відмінності слід інтерпретувати обережно.

Окремо соціологи дослідили ставлення українців до продовження ударів по російських нафтопереробних заводах за умов можливого скорочення американської допомоги. У сценарії опитування йшлося про ситуацію, коли США вимагають припинити такі атаки та погрожують обмежити підтримку, а Росія не бере на себе зобов’язань припинити удари по українській енергетиці й цивільних об’єктах. За такого сценарію 80% респондентів вважають, що Україна має продовжувати атакувати російські НПЗ. Проти цього виступили 11%, ще 8% не визначилися.

Опитування КМІС проводилося з 16 до 25 жовтня 2026 року методом телефонних інтерв’ю. У ньому взяли участь 828 повнолітніх громадян України, які проживали на підконтрольній уряду території. Вибірку формували випадковим відбором мобільних телефонних номерів із подальшим статистичним зважуванням результатів.

Дані відображають позиції людей, які взяли участь у дослідженні, а не безумовну згоду всього населення з будь-яким конкретним сценарієм завершення війни. Відповіді також не означають, що респонденти однаково оцінюють усі можливі умови переговорів: запитання стосувалися конкретної гіпотетичної ситуації з перебоями в роботі критичної інфраструктури.

Результати попередніх досліджень КМІС свідчать, що готовність українців терпіти війну залишається відносно стабільною протягом останніх місяців. У вересні 2026 року 62% опитаних заявляли, що готові витримувати війну стільки, скільки буде потрібно. У жовтні цей показник зріс до 63%, що також не свідчить про статистично значущу зміну настроїв.

війна в Україні, громадська думка, енергетика, КМІС, новини України, опитування українців
Останні новини
Бюджет-2027: на оборону планують спрямувати майже 4,9 трлн грн

Бюджет-2027: на оборону планують спрямувати майже 4,9 трлн грн
Верховна Рада України підтримала в першому читанні проєкт державного бюджету читать далее
28-10, 14:51
Пасажирів круїзного лайнера Villa Vie Odyssey висадили в Камбоджі через брак пального

Пасажирів круїзного лайнера Villa Vie Odyssey висадили в Камбоджі через брак пального
Компанія Villa Vie Residences призупинила роботу круїзного лайнера Villa Vie читать далее
28-10, 14:42
Засудженого в Україні еснардепа Дмитра Святаша затримали у Швеції

Засудженого в Україні еснардепа Дмитра Святаша затримали у Швеції
Колишнього народного депутата України Дмитра Святаша, якого в Україні засудили читать далее
28-10, 14:40
15% українців готові прийняти будь-які вимоги Росії заради тепла й світла, – опитування

15% українців готові прийняти будь-які вимоги Росії заради тепла й світла, – опитування
За даними дослідження, 63% українців готові терпіти війну стільки, скільки читать далее
28-10, 11:24
Alyona Alyona (Альона Савраненко): біографія та цікаві факти про українську реперку

Alyona Alyona (Альона Савраненко): біографія та цікаві факти про українську реперку
alyona alyona — українська реперка й авторка пісень, справжнє ім’я читать далее
28-10, 11:19
Учені виявили незвичний вплив тренувань на роботу серця

Учені виявили незвичний вплив тренувань на роботу серця
Дослідники Брістольського університету виявили, що регулярні фізичні навантаження змінюють не читать далее
28-10, 11:12
Південна Корея допустила розрив дипвідносин з Україною

Південна Корея допустила розрив дипвідносин з Україною
Південна Корея допускає можливість розриву дипломатичних відносин із Києвом через читать далее
28-10, 10:07
Європі загрожує складна зима через дефіцит палива та зростання цін

Європі загрожує складна зима через дефіцит палива та зростання цін
Європейці цієї зими можуть зіткнутися з необхідністю обирати між купівлею читать далее
28-10, 10:06
В Олешках вже 30 годин діє режим припинення вогню, без інцидентів

В Олешках вже 30 годин діє режим припинення вогню, без інцидентів
В Олешках Херсонської області протягом 30 годин діє режим припинення читать далее
28-10, 10:03
У Києві обмежать ціни на таксі: що зміниться для пасажирів

У Києві обмежать ціни на таксі: що зміниться для пасажирів
У Києві 27 жовтня 2026 року чотири найбільші сервіси замовлення читать далее
27-10, 19:22
Стубб і Стьоре провели переговори з Путіним щодо миру в Україні

Стубб і Стьоре провели переговори з Путіним щодо миру в Україні
Президент Фінляндії Александр Стубб і прем’єр-міністр Норвегії Йонас Гар Стьоре читать далее
27-10, 14:19
Новий Джеймс Бонд: названо трьох претендентів на роль агента 007

Новий Джеймс Бонд: названо трьох претендентів на роль агента 007
Американська студія Amazon MGM Studios розпочала фінальний етап відбору актора читать далее
27-10, 09:40
Гаррі Кейн отримав «Золотий м’яч» 2026 року

Гаррі Кейн отримав «Золотий м’яч» 2026 року
Англійський нападник мюнхенської «Баварії» Гаррі Кейн отримав «Золотий м’яч» за читать далее
27-10, 09:37
В Олешках оголосили режим припинення вогню для гуманітарної місії

В Олешках оголосили режим припинення вогню для гуманітарної місії
У районі Олешок на тимчасово окупованій частині Херсонської області з читать далее
27-10, 09:34
Південний міст у Києві перекрили після ракетної атаки

Південний міст у Києві перекрили після ракетної атаки
У Києві в ніч проти 27 жовтня повідомили про удар читать далее
27-10, 09:28
Суд зобов’язав ТЦК зняти з військового обліку чоловіка, який змінив стать

Суд зобов’язав ТЦК зняти з військового обліку чоловіка, який змінив стать
Дніпропетровський окружний адміністративний суд 15 жовтня 2026 року визнав незаконною читать далее
27-10, 09:25
Кабмін змінив правила бронювання: для ОПК та енергетики ліміт 95%

Кабмін змінив правила бронювання: для ОПК та енергетики ліміт 95%
Кабінет Міністрів 23 жовтня 2026 року ухвалив зміни до системи читать далее
26-10, 20:44
В Україні вперше автоматично зняли арешт із рахунків боржника

В Україні вперше автоматично зняли арешт із рахунків боржника
В Україні 24 жовтня 2026 року вперше автоматично зняли арешт читать далее
26-10, 15:09
Рада продовжила воєнний стан і мобілізацію до 29 січня 2027 року

Рада продовжила воєнний стан і мобілізацію до 29 січня 2027 року
26 жовтня 2026 року Верховна Рада України проголосувала за продовження читать далее
26-10, 15:06
Нікі Мінаж може стати прессекретаркою Білого дому

Нікі Мінаж може стати прессекретаркою Білого дому
Директор із комунікацій Білого дому Стівен Чунг натякнув на можливе читать далее
26-10, 10:16
Теги
Європейський Союз Верховна Рада України Володимир Зеленський Володимир Путін Дональд Трамп Збройні сили України Кабінет Міністрів України Київ Росія Сполучені Штати Америки Територіальний центр комплектування Чемпіонат світу з футболу 2026 війна в Україні день ангела мобілізація народні прикмети новини України футбол церковне свято церковний календар