15-річна українка Анастасія Гнатишин виграла чемпіонат Європи з шахів
2026-06-06    106

15-річна українка Анастасія Гнатишин виграла чемпіонат Європи з шахів

15-річна українська шахістка Анастасія Гнатишин стала чемпіонкою Європи з класичних шахів серед жінок. Континентальна першість проходила в грузинському Батумі з 25 травня по 5 червня, а перемога українки стала однією з найгучніших сенсацій турніру. Завдяки успішному виступу спортсменка здійснила стрімкий прорив у світовому рейтингу, піднявшись із 233-го на 17-те місце серед шахісток світу.

Змагання в Батумі зібрали провідних шахісток континенту, включаючи чинних гросмейстерок, переможниць національних чемпіонатів та учасниць міжнародних турнірів найвищого рівня. Для української спортсменки цей турнір став найбільшим успіхом у кар’єрі. Попри юний вік, Гнатишин змогла витримати конкуренцію з боку значно досвідченіших суперниць та продемонструвала стабільну гру протягом усієї дистанції чемпіонату.

Європейська першість серед жінок традиційно вважається одним із найпрестижніших турнірів у календарі Міжнародної шахової федерації. Перемога на таких змаганнях відкриває шлях до участі у найважливіших світових стартах, включаючи Кубок світу та інші престижні міжнародні турніри. Високий рівень конкуренції робить успіх української шахістки особливо значущим, враховуючи її вік та порівняно невеликий досвід виступів на дорослому рівні.

Результати турніру суттєво вплинули на позиції спортсменки у світовому рейтингу. Після завершення чемпіонату Анастасія Гнатишин здійснила один із найбільших стрибків серед усіх шахісток останніх років, перемістившись одразу на понад дві сотні позицій. Якщо до початку змагань українка перебувала на 233-му місці, то після перемоги опинилася вже на 17-й сходинці рейтингу. Таке зростання стало можливим завдяки перемогам над рейтингово сильнішими суперницями та високому турнірному результату.

Україна традиційно входить до числа провідних шахових держав Європи та світу. Українські шахісти та шахістки регулярно здобувають нагороди на міжнародних змаганнях, а національна школа шахів залишається однією з найсильніших на континенті. Водночас перемога Гнатишин вирізняється тим, що її здобула спортсменка, якій лише 15 років. Такий результат свідчить про появу нового покоління українських шахістів, здатних успішно конкурувати на найвищому міжнародному рівні.

Батумі вже не вперше приймає великі шахові турніри. Місто має статус одного з важливих центрів проведення міжнародних змагань під егідою ФІДЕ та Європейського шахового союзу. Саме тут регулярно відбуваються чемпіонати Європи, Кубки світу та інші престижні турніри, що збирають найсильніших гравців континенту.

Успіх української шахістки може стати важливим етапом у її подальшій кар’єрі. Значне покращення рейтингу відкриває можливість отримувати запрошення на турніри вищої категорії та змагатися з представницями світової еліти. Для українських шахів перемога також стала черговим підтвердженням високого рівня підготовки молодих спортсменів і здатності країни виховувати нових чемпіонів міжнародного масштабу.

Досягнення Анастасії Гнатишин стало одним із найяскравіших результатів українського спорту на міжнародній арені цього року. Перемога на чемпіонаті Європи та стрімкий прорив у світовому рейтингу закріпили за нею статус однієї з найперспективніших молодих шахісток сучасності та привернули увагу шахової спільноти далеко за межами України.

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