14 березня – День українського добровольця. Что саме ця дата?

14 березня в Україні відзначається День українського добровольця. Цю дату встановлено ВРУ 2017 року, щоб вшанувати мужність і героїзм захисників незалежності, суверенітету і територіальної цілісності нашої держави.

Дата 14 березня була обрана не випадково. Саме цього дня 2014 року на тренувальну базу в Нових Петрівцях з Майдану Незалежності вирушили перші 500 бійців-добровольців Самооборони Майдану для формування першого добровольчого батальйону. Люди самоорганізувалися і вирушили на схід України – на захист нашої держави та її суверенітету.

Україна сьогодні переживає найбільше випробування у своїй новітній історії – повномасштабну війну з російським агресором за незалежність і територіальну цілісність. І завжди, у найважчі часи нашої історії, існують відважні, які добровільно беруть зброю до рук і стають на захист своєї Батьківщини.