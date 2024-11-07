1000 гривень від Зеленського: чи варто отримувати?

1000 гривень від Зеленського, які может отримати кожен українець, по сьогодньошньому курсу = $24.2, що насправді не є вже так і багато, дивлячись скільки зараз коштують продукти та послуги.

Підписуючи договір на отримання 1000 гривень ви добровільно даєте дозвіл на розкриття банківської таємниці. А саме:

всі ваші операції по карткам

номер телефону

банківські дані

Простіше кажучи, ви “продаєте” всі свої дані державі за менше ніж $25. Влада зможе робити будь що в відношенні вас, а банки надаватимуть ваші дані, адже ви власноруч підписали згоду.

Варто оформляти допомогу? Кожен вирішує сам.