100% знижка на комуналку для пенсіонерів: хто має право у 2026 році

Повна 100-відсоткова пільга на оплату житлово-комунальних послуг передбачена не для всіх пенсіонерів, а для колишніх працівників окремих професій, які працювали в сільській місцевості та залишилися там жити після виходу на пенсію. До цієї категорії належать, зокрема, педагоги, медики, фармацевти, бібліотекарі та працівники культури. Для отримання допомоги необхідно мати щонайменше три роки відповідного стажу, відповідати вимогам щодо посади на момент виходу на пенсію та пройти перевірку доходів сім’ї.

У 2026 році діє ще один важливий критерій: середньомісячний сукупний дохід сім’ї пільговика в розрахунку на одну особу за останні шість місяців не повинен перевищувати 4660 грн. Саме тому навіть людина з потрібним професійним стажем і місцем проживання може не отримати цю пільгу, якщо доходи її сім’ї вищі за встановлений поріг. Водночас у такому разі можна претендувати на житлову субсидію. Пенсійний фонд України+2

Які професії дають право на повну знижку

Пільга поширюється на пенсіонерів, які раніше працювали в сільській місцевості або селищах міського типу за визначеними професіями. Перелік охоплює не лише шкільних учителів і лікарів. До нього входять:

педагогічні працівники;

медичні та фармацевтичні працівники;

спеціалісти із захисту рослин;

працівники музеїв і бібліотек;

працівники державних і комунальних закладів культури;

працівники закладів освіти у сфері культури.

Для призначення пільги недостатньо просто колись працювати в одній із цих сфер. Пенсіонер повинен мати не менше трьох років відповідного стажу, а на момент виходу на пенсію — обіймати посаду, яка входить до затвердженого переліку. Ці вимоги встановлені спільним наказом профільних міністерств від 13 вересня 2006 року № 341/651/619/769.

Ще одна принципова умова — місце проживання. Після виходу на пенсію людина має залишатися жити в сільській місцевості. Сам факт реєстрації чи попередньої роботи в селі не гарантує пільги, якщо пенсіонер переїхав до міста. Отже, право залежить від поєднання трьох чинників: професії, стажу та проживання після завершення трудової діяльності. Пенсійний фонд України+1

Що саме покриває 100% знижка

Повна знижка поширюється на оплату житлово-комунальних послуг у межах установлених норм споживання. Це не означає, що держава без обмежень компенсує будь-які рахунки домогосподарства: обсяг послуг, на який нараховують пільгу, визначається нормативами.

Крім комунальних послуг, передбачено пільгу на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива, а також скрапленого газу. Це має практичне значення для сільських домогосподарств, які не підключені до централізованого опалення або газопостачання. Водночас компенсація за паливо також надається в межах установлених державою норм.

Пільга є персональною: її призначають конкретному пенсіонеру, який відповідає законним критеріям. Вона не означає автоматичного звільнення від оплати комунальних послуг усіх членів сім’ї. Якщо фактичне споживання перевищує нормативний обсяг, різницю потрібно оплачувати самостійно. Пенсійний фонд України+2

Чому у 2026 році важливий дохід 4660 гривень

Навіть за наявності необхідного професійного стажу та проживання в селі пільгу призначають з урахуванням доходів сім’ї. Пенсійний фонд порівнює середньомісячний сукупний дохід домогосподарства за останні шість місяців із граничним показником, який дає право на податкову соціальну пільгу.

У 2026 році цей поріг становить 4660 грн на одну особу на місяць. Показник розраховують на основі прожиткового мінімуму для працездатної особи: 3328 грн множать на коефіцієнт 1,4, а результат округлюють до найближчих 10 гривень. Тому йдеться не про фіксований ліміт пенсії самого заявника, а про середній дохід сім’ї в розрахунку на одного її члена.

Наприклад, якщо сукупний середньомісячний дохід сім’ї становить 9000 грн, а в ній двоє осіб, середній показник дорівнює 4500 грн. За інших виконаних умов це не перевищує ліміт 4660 грн. Якщо ж у сім’ї з двох людей сукупний дохід становить 10 000 грн, середній показник дорівнює 5000 грн — це вище за поріг, тому право на цю пільгу за критерієм доходу не виникає.

Пенсійний фонд використовує інформацію про доходи самого пільговика та членів його сім’ї. У 2026 році для визначення права на новий період фонд, зокрема, враховує дані податкової звітності за третій і четвертий квартали попереднього року. Якщо дохід перевищує граничний рівень, це не позбавляє людину можливості отримати іншу форму державної підтримки — житлову субсидію. Пенсійний фонд України+1

Як оформити пільгу через Пенсійний фонд або ЦНАП

Звернутися за призначенням пільги можна до сервісного центру Пенсійного фонду України, через Центр надання адміністративних послуг або онлайн — на вебпорталі електронних послуг ПФУ. Для подання заяви зазвичай потрібні документи, що посвідчують особу та підтверджують право на пільгу.

Ключове значення мають трудова книжка або інші документи про стаж і посаду, на якій людина працювала перед виходом на пенсію, а також підтвердження проживання в сільській місцевості. Якщо відомості про місце проживання чи професійний стаж відсутні в державних реєстрах, їх доведеться підтвердити додатковими документами.

Після звернення Пенсійний фонд перевіряє дані заявника, належність до пільгової категорії та відповідність доходу встановленому критерію. Якщо людина вже отримувала пільгу в попередньому році, а її сімейні обставини, місце проживання та перелік послуг не змінилися, право на новий період у визначених випадках може бути встановлене автоматично. Повторно подавати заяву лише через початок нового року тоді не потрібно.

Умова Що потрібно у 2026 році Професія Педагог, медик, фармацевт, бібліотекар та інші визначені категорії Стаж Не менше 3 років за відповідною професією Посада перед пенсією Має давати право на пільгу Місце проживання Сільська місцевість після виходу на пенсію Граничний дохід До 4660 грн на одну особу на місяць Розмір пільги 100% у межах установлених норм Строк призначення На 12 місяців із перевіркою права на наступний період

Пенсійний фонд України+2

Роз’яснення

Чи може колишній учитель отримати 100% знижку, якщо після пенсії переїхав до міста?

За загальним правилом — ні. Однією з обов’язкових умов є проживання в сільській місцевості після виходу на пенсію. Якщо пенсіонер переїхав до міста, сама наявність педагогічного стажу не дає права на цю пільгу.

Чи враховують лише пенсію під час перевірки доходу?

Ні. Пенсійний фонд оцінює середньомісячний сукупний дохід сім’ї пільговика в розрахунку на одну особу за попередні шість місяців. Тому до розрахунку можуть входити не лише пенсійні виплати, а й інші доходи членів сім’ї.

Що робити, якщо дохід перевищує 4660 гривень?

Якщо середній дохід на одну особу в сім’ї вищий за встановлений поріг, пенсіонер може звернутися за призначенням житлової субсидії. Її розмір визначатимуть окремо — залежно від доходів домогосподарства, складу сім’ї та витрат на житлово-комунальні послуги.

Висновок

Право на 100% знижку на комунальні послуги мають не всі пенсіонери, а лише колишні працівники визначених професій, які мають щонайменше три роки відповідного стажу, працювали на належній посаді перед виходом на пенсію та продовжують жити в сільській місцевості. У 2026 році додатковою умовою є дохід сім’ї не вище 4660 грн на одну особу на місяць.

Пільга покриває комунальні послуги, а також окремі види пічного палива і скраплений газ, але лише в межах установлених норм. Оформити її можна через Пенсійний фонд, ЦНАП або електронний портал ПФУ. Якщо дохід перевищує граничний показник, варто перевірити право на житлову субсидію.