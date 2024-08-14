100 тисяч грн: в Україні введено обмеження на перекази з картки на картку
2024-14-08    36

100 тисяч грн: в Україні введено обмеження на перекази з картки на картку

Обмеження на перекази з картки на картку вводяться з вересня. Про це повідомив заступник голови НБУ Дмитро Олійник.

За словами Олійника, під ліміт (100 тисяч гривень на місяць та не більше 30 переказів на місяць) підпадають початкові платежі фізичних осіб. До нього не враховуватимуть переклади волонтерам.

«Волонтери будуть окремо. Банки робитимуть на своєму боці списки, вони зможуть обмінюватися ними. Плюс зараз найбільші волонтери ідентифіковані в банку, тому ми бачимо, що ймовірність виникнення проблем буде мінімальною», – запевняє заступник голови НБУ.

Він додав, що обмеження почнуть працювати за місяць після того, як Нацбанк про них оголосить публічно. Ймовірно, оголошення може пройти вже у четвер, 15 серпня. Відповідно, вони набудуть чинності 15 вересня 2024 року.

картковий переказ
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