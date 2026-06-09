10 червня 2026 року: яке церковне свято, день ангела, історичний календар та народні прикмети
2026-09-06    144

10 червня 2026 року: яке церковне свято, день ангела, історичний календар та народні прикмети

10 червня 2026 року припадає на середу. Цей день поєднує церковні традиції, історичні події, народні спостереження за природою та пам’ятні дати. Українці традиційно цікавляться, яке сьогодні свято, кого вітати з днем ангела, які прикмети пов’язані з датою та що відбулося цього дня в історії. 10 червня має свої особливості як у церковному календарі, так і в народній традиції.

Яке церковне свято 10 червня

За новоюліанським церковним календарем 10 червня православні християни вшановують святого священномученика Тимофія, єпископа Пруського. Він жив у IV столітті та прославився відданістю християнській вірі під час переслідувань з боку римської влади.

Згідно з церковними переказами, Тимофій мав дар зцілення та проповідував християнство серед язичників. За свою діяльність був ув’язнений, але не відмовився від віри навіть під загрозою смерті. Пам’ять святого вважається прикладом мужності, стійкості та духовної відданості.

У храмах цього дня звершуються богослужіння, під час яких віряни моляться за здоров’я близьких, мир у родині та духовну підтримку у складних життєвих обставинах.

Що не можна робити 10 червня

У народній традиції існувало кілька застережень, пов’язаних із цим днем. Вважалося небажаним сваритися з рідними, ображати людей або відмовляти в допомозі тим, хто її потребує.

Також намагалися не починати конфліктів із сусідами та не приймати важливих рішень у стані емоційного напруження. За повір’ями, негативні слова, сказані цього дня, могли надовго зіпсувати стосунки.

Не рекомендувалося без потреби вирушати у далеку дорогу під час негоди, оскільки зміни погоди 10 червня традиційно вважалися непередбачуваними.

День ангела 10 червня

Іменини цього дня святкують:

  • Тимофій;
  • Іван;
  • Микола;
  • Василь;
  • Павло.

Власники цих імен можуть звернутися до своїх небесних покровителів із молитвою про здоров’я, успіх та захист.

Яке державне або міжнародне свято сьогодні

10 червня у світі відзначають Всесвітній день модерну (World Art Nouveau Day). Дата присвячена архітектурному та мистецькому стилю модерн, який набув популярності наприкінці XIX — на початку XX століття.

Також у низці країн проходять заходи, присвячені захисту культурної спадщини, архітектури та історичних пам’яток.

Цей день в історії України

У різні роки 10 червня відбулися події, які залишили слід в українській історії.

У 1907 році народився український письменник та громадський діяч Микола Шеремет.

У 1917 році Центральна Рада продовжила підготовку до проголошення автономії України в межах колишньої Російської імперії.

У 1994 році в Україні тривала активна фаза президентської кампанії, яка завершилася першими достроковими президентськими виборами в історії незалежної держави.

У 2022 році українські військові продовжували оборонні операції на сході країни під час повномасштабної війни.

Хто народився цього дня

10 червня народилися:

  • Фредерік Кук (1865) — американський полярний дослідник;
  • Джуді Гарленд (1922) — американська акторка та співачка;
  • Олександр Сердюк (1900) — український актор театру і кіно;
  • Елізабет Герлі (1965) — британська акторка та модель;
  • Кейт Аптон (1992) — американська модель і акторка.

Народні прикмети та традиції на 10 червня

Наші предки уважно спостерігали за природою цього дня.

Якщо ранок був ясним і безвітряним — чекали стабільної погоди на кілька днів.

Велика кількість роси на траві вважалася ознакою теплого та врожайного літа.

Якщо ввечері голосно співали птахи — прогнозували сонячну погоду.

Темні хмари на горизонті після обіду вказували на наближення грози.

Селяни традиційно проводили роботи на городах та полях, пов’язані з доглядом за посівами.

Коротко про день

  • Дата: 10 червня 2026 року
  • День тижня: середа
  • Порядковий день року: 161-й
  • До кінця року залишається: 204 дні
  • Знак зодіаку: Близнюки

Роз’яснення

Яке церковне свято 10 червня 2026 року?

Православна церква вшановує священномученика Тимофія Пруського. Він жив у IV столітті та загинув за християнську віру. Його вважають прикладом духовної стійкості.

Хто святкує день ангела 10 червня?

Іменини відзначають Тимофій, Іван, Василь, Павло та Микола. У день ангела прийнято відвідувати богослужіння та приймати вітання від рідних.

Що не можна робити 10 червня?

У народних традиціях не радили сваритися, ображати близьких та починати важливі справи в поганому настрої. Також намагалися уникати безпідставних конфліктів.

Які народні прикмети діють 10 червня?

Особливу увагу звертали на росу, спів птахів та хмарність. Ці ознаки використовували для прогнозування погоди та майбутнього врожаю.

Яке міжнародне свято відзначають 10 червня?

У світі проходить Всесвітній день модерну. Він присвячений архітектурі, мистецтву та культурній спадщині початку ХХ століття.

Висновок

10 червня 2026 року поєднує церковну пам’ять про святого Тимофія Пруського, народні традиції та цікаві історичні події. Цей день залишається важливим для тих, хто цікавиться календарними святами, днем ангела, народними прикметами та українською історією.

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