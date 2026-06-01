1 червня в Україні відзначають одразу кілька важливих подій. Цей день має церковне значення для православних вірян, пов’язаний із низкою народних традицій, а також збігається з міжнародними та суспільними датами. Крім того, 1 червня залишив помітний слід в історії України завдяки подіям, які вплинули на розвиток держави та суспільства.

Яке церковне свято 1 червня

За новоюліанським календарем Православна церква України 1 червня вшановує святого мученика Юстина Філософа та інших мучеників, які постраждали за християнську віру у II столітті.

Святий Юстин вважається одним із найвідоміших ранньохристиянських мислителів і апологетів. Він захищав християнство перед римською владою та залишив після себе низку богословських праць, які стали важливими для розвитку християнської думки.

У цей день віряни відвідують богослужіння, моляться за мудрість, духовне зміцнення та захист від життєвих труднощів.

День ангела 1 червня

Іменини 1 червня за церковним календарем святкують:

Юстин;

Денис;

Іван;

Василь;

Максим;

Петро.

Вважається, що в день ангела варто подякувати своєму небесному покровителю, відвідати храм або присвятити час молитві та добрим справам.

Яке державне або міжнародне свято

1 червня в Україні та багатьох країнах світу відзначають Міжнародний день захисту дітей.

Свято було започатковане у 1950 році та покликане привернути увагу до прав дітей, їхньої безпеки, освіти та благополуччя.

Традиційно цього дня в українських містах проводять:

благодійні акції;

дитячі фестивалі;

спортивні заходи;

концерти;

освітні програми.

Також 1 червня у світі відзначають Всесвітній день батьків, який був проголошений Генеральною Асамблеєю ООН.

Цей день в історії України

1 червня відбулося кілька важливих подій, пов’язаних з Україною:

1996 рік — в Україні було введено в обіг купоно-карбованці останнього зразка перед грошовою реформою та запровадженням гривні.

— в Україні було введено в обіг купоно-карбованці останнього зразка перед грошовою реформою та запровадженням гривні. 1997 рік — набув чинності Договір про дружбу, співробітництво і партнерство між Україною та Польщею, який став важливим кроком у розвитку двосторонніх відносин.

— набув чинності Договір про дружбу, співробітництво і партнерство між Україною та Польщею, який став важливим кроком у розвитку двосторонніх відносин. 2017 рік — почав діяти безвізовий режим між Україною та країнами Європейського Союзу після завершення всіх процедур ратифікації.

Ці події відіграли важливу роль у політичному та економічному розвитку держави.

Народні прикмети на 1 червня

У народному календарі початок червня пов’язували з прогнозами на літо та майбутній урожай.

Наші предки вірили:

якщо день теплий і сонячний — літо буде врожайним;

ранкова роса віщує гарну погоду найближчими днями;

сильний вітер обіцяє нестійку погоду в червні;

дощ 1 червня вважався доброю прикметою для зернових культур;

велика кількість комах увечері свідчить про спеку найближчими днями.

Також цього дня намагалися не сваритися та не відмовляти в допомозі нужденним.

Що не рекомендується робити 1 червня

Згідно з народними традиціями, цього дня не радять:

конфліктувати з близькими людьми;

поширювати плітки;

відмовляти в посильній допомозі;

починати справи зі злим наміром;

зневажливо ставитися до дітей.

Ці заборони мають переважно народний, а не церковний характер.

