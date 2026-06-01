1 червня в Україні відзначають одразу кілька важливих подій. Цей день має церковне значення для православних вірян, пов’язаний із низкою народних традицій, а також збігається з міжнародними та суспільними датами. Крім того, 1 червня залишив помітний слід в історії України завдяки подіям, які вплинули на розвиток держави та суспільства.
Яке церковне свято 1 червня
За новоюліанським календарем Православна церква України 1 червня вшановує святого мученика Юстина Філософа та інших мучеників, які постраждали за християнську віру у II столітті.
Святий Юстин вважається одним із найвідоміших ранньохристиянських мислителів і апологетів. Він захищав християнство перед римською владою та залишив після себе низку богословських праць, які стали важливими для розвитку християнської думки.
У цей день віряни відвідують богослужіння, моляться за мудрість, духовне зміцнення та захист від життєвих труднощів.
День ангела 1 червня
Іменини 1 червня за церковним календарем святкують:
- Юстин;
- Денис;
- Іван;
- Василь;
- Максим;
- Петро.
Вважається, що в день ангела варто подякувати своєму небесному покровителю, відвідати храм або присвятити час молитві та добрим справам.
Яке державне або міжнародне свято
1 червня в Україні та багатьох країнах світу відзначають Міжнародний день захисту дітей.
Свято було започатковане у 1950 році та покликане привернути увагу до прав дітей, їхньої безпеки, освіти та благополуччя.
Традиційно цього дня в українських містах проводять:
- благодійні акції;
- дитячі фестивалі;
- спортивні заходи;
- концерти;
- освітні програми.
Також 1 червня у світі відзначають Всесвітній день батьків, який був проголошений Генеральною Асамблеєю ООН.
Цей день в історії України
1 червня відбулося кілька важливих подій, пов’язаних з Україною:
- 1996 рік — в Україні було введено в обіг купоно-карбованці останнього зразка перед грошовою реформою та запровадженням гривні.
- 1997 рік — набув чинності Договір про дружбу, співробітництво і партнерство між Україною та Польщею, який став важливим кроком у розвитку двосторонніх відносин.
- 2017 рік — почав діяти безвізовий режим між Україною та країнами Європейського Союзу після завершення всіх процедур ратифікації.
Ці події відіграли важливу роль у політичному та економічному розвитку держави.
Народні прикмети на 1 червня
У народному календарі початок червня пов’язували з прогнозами на літо та майбутній урожай.
Наші предки вірили:
- якщо день теплий і сонячний — літо буде врожайним;
- ранкова роса віщує гарну погоду найближчими днями;
- сильний вітер обіцяє нестійку погоду в червні;
- дощ 1 червня вважався доброю прикметою для зернових культур;
- велика кількість комах увечері свідчить про спеку найближчими днями.
Також цього дня намагалися не сваритися та не відмовляти в допомозі нужденним.
Що не рекомендується робити 1 червня
Згідно з народними традиціями, цього дня не радять:
- конфліктувати з близькими людьми;
- поширювати плітки;
- відмовляти в посильній допомозі;
- починати справи зі злим наміром;
- зневажливо ставитися до дітей.
Ці заборони мають переважно народний, а не церковний характер.
Роз'яснення
