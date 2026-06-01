1 червня 2026 року: яке сьогодні церковне та державне свято в Україні
1 червня в Україні відзначають одразу кілька важливих подій. Цей день має церковне значення для православних вірян, пов’язаний із низкою народних традицій, а також збігається з міжнародними та суспільними датами. Крім того, 1 червня залишив помітний слід в історії України завдяки подіям, які вплинули на розвиток держави та суспільства.

Яке церковне свято 1 червня

За новоюліанським календарем Православна церква України 1 червня вшановує святого мученика Юстина Філософа та інших мучеників, які постраждали за християнську віру у II столітті.

Святий Юстин вважається одним із найвідоміших ранньохристиянських мислителів і апологетів. Він захищав християнство перед римською владою та залишив після себе низку богословських праць, які стали важливими для розвитку християнської думки.

У цей день віряни відвідують богослужіння, моляться за мудрість, духовне зміцнення та захист від життєвих труднощів.

День ангела 1 червня

Іменини 1 червня за церковним календарем святкують:

  • Юстин;
  • Денис;
  • Іван;
  • Василь;
  • Максим;
  • Петро.

Вважається, що в день ангела варто подякувати своєму небесному покровителю, відвідати храм або присвятити час молитві та добрим справам.

Яке державне або міжнародне свято

1 червня в Україні та багатьох країнах світу відзначають Міжнародний день захисту дітей.

Свято було започатковане у 1950 році та покликане привернути увагу до прав дітей, їхньої безпеки, освіти та благополуччя.

Традиційно цього дня в українських містах проводять:

  • благодійні акції;
  • дитячі фестивалі;
  • спортивні заходи;
  • концерти;
  • освітні програми.

Також 1 червня у світі відзначають Всесвітній день батьків, який був проголошений Генеральною Асамблеєю ООН.

Цей день в історії України

1 червня відбулося кілька важливих подій, пов’язаних з Україною:

  • 1996 рік — в Україні було введено в обіг купоно-карбованці останнього зразка перед грошовою реформою та запровадженням гривні.
  • 1997 рік — набув чинності Договір про дружбу, співробітництво і партнерство між Україною та Польщею, який став важливим кроком у розвитку двосторонніх відносин.
  • 2017 рік — почав діяти безвізовий режим між Україною та країнами Європейського Союзу після завершення всіх процедур ратифікації.

Ці події відіграли важливу роль у політичному та економічному розвитку держави.

Народні прикмети на 1 червня

У народному календарі початок червня пов’язували з прогнозами на літо та майбутній урожай.

Наші предки вірили:

  • якщо день теплий і сонячний — літо буде врожайним;
  • ранкова роса віщує гарну погоду найближчими днями;
  • сильний вітер обіцяє нестійку погоду в червні;
  • дощ 1 червня вважався доброю прикметою для зернових культур;
  • велика кількість комах увечері свідчить про спеку найближчими днями.

Також цього дня намагалися не сваритися та не відмовляти в допомозі нужденним.

Що не рекомендується робити 1 червня

Згідно з народними традиціями, цього дня не радять:

  • конфліктувати з близькими людьми;
  • поширювати плітки;
  • відмовляти в посильній допомозі;
  • починати справи зі злим наміром;
  • зневажливо ставитися до дітей.

Ці заборони мають переважно народний, а не церковний характер.

Роз’яснення

Яке церковне свято відзначають 1 червня 2026 року?

Православна церква України вшановує святого мученика Юстина Філософа та інших мучеників. Вони вважаються прикладом вірності християнській вірі. У храмах цього дня проходять святкові богослужіння.

Хто святкує день ангела 1 червня?

Іменини відзначають Юстин, Іван, Василь, Денис, Максим та Петро. Дата визначається відповідно до церковного календаря. Власникам цих імен традиційно надсилають привітання та побажання.

Яке головне міжнародне свято 1 червня?

Головною міжнародною датою є Міжнародний день захисту дітей. Його відзначають у багатьох країнах світу. Свято присвячене захисту прав та інтересів дітей.

Які народні прикмети пов’язані з 1 червня?

Наші предки спостерігали за погодою та природними явищами. Вважалося, що вони можуть підказати, яким буде літо. Особливу увагу звертали на дощ, росу та силу вітру.

Що не можна робити 1 червня?

Народні традиції радять уникати сварок, образ та негативних вчинків. Також не рекомендується ігнорувати прохання про допомогу. День вважається сприятливим для добрих справ і спілкування з родиною.

