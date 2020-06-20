В родном городе Зеленского бушевал масштабный пожар

Главное: На Центральном рынке Кривого Рога произошел крупный пожар. Огнем уничтожено сразу 22 торговых павильона.

Детали: В пятницу вечером, 19 июня, в родном городе президента Владимира Зеленского ‒ Кривом Роге ‒ произошел масштабный пожар.

Как передает пресс-служба регионального управления ГСЧС, огнем оказались объяты павильоны с продуктами, расположенные на Центральном рынке (ул. Серафимовича).

Предварительно, общая площадь пожара составила аж 240 кв. м.

Со стихией боролись 13 бойцов из 3-го государственного пожарно-спасательного отряда Днепропетровской области.

К счастью, в результате ЧП никто не пострадал. Однако 22 торговых точки оказались полностью уничтоженными.

В тему: 27 сентября 2018 года сообщалось, что на одном из киевских рынков бушевал гигантский пожар.

А 23 сентября 2009 года мы писали, что в тогдашнем Днепропетровске произошел «пожар века»: там горел рынок «Славянский».