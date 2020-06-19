В Ужгороде голый мужчина гулял под дождем

Главное: В Ужгороде голый мужчина гулял по улицам города. Появилось видео.
Детали: В Ужгороде голый мужчина гулял по городским улицам. Не смущали его ни прохожие, ни идущий дождь.
Странное видео снял один из очевидцев.
В комментариях люди предположили, что мужчина был болен и ему следовало вызвать «скорую помощь».
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В тему 2 марта 2020 года сообщалось что по Черноморску бегал голый неадекватный мужчина, вооруженный ножом.
13 января 2020 года стало известно, что в Запорожье компания голых парней устроила переполох в супермаркете.