В Ужгороде голый мужчина гулял под дождем

Главное: В Ужгороде голый мужчина гулял по улицам города. Появилось видео.

Детали: В Ужгороде голый мужчина гулял по городским улицам. Не смущали его ни прохожие, ни идущий дождь.

Странное видео снял один из очевидцев.

В комментариях люди предположили, что мужчина был болен и ему следовало вызвать «скорую помощь».

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В тему 2 марта 2020 года сообщалось что по Черноморску бегал голый неадекватный мужчина, вооруженный ножом.

13 января 2020 года стало известно, что в Запорожье компания голых парней устроила переполох в супермаркете.