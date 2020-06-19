Митрополит Антоний объяснил, какими качествами обладает искренне верующий человек

Главное: По-настоящему верующий человек — это тот, кто меняет свою жизнь покаянием и исполняет заповеди. Об этом рассказал митрополит УПЦ Антоний.

Детали: Церковный человек — это тот, кто нашел Бога, а значит, по-настоящему счастливый.

Как сообщает Центр информации Украинской Православной Церкви, об этом сказал управляющий делами УПЦ митрополит Антоний в видеоблоге «Простые истины» на канале «Витражи».

«Церковный человек — это человек, ответивший на призыв Господа: „Придите ко Мне, все труждающиеся и обремененные, и Я успокою вас“. Тот, в ком Господь Своими словами вызвал расположение к Себе; тот, кто был покорен Божьей любовью и осязал неизреченную силу Господню; тот, кто оставил все и пошел за Ним, может называться верующим», — напомнил митрополит Антоний.

По словам владыки, именно покаяние меняет человека и он становится верующим.

«Церковный человек не фарисей и не святоша, а живой, ошибающийся человек, но искренне кающийся. Покаяние делает человека церковным», — отметил архиерей.

Он объяснил, что верующий человек доверяет Богу и исполняет Его заповеди.

«Церковный значит Христов, раб Божий, добровольно и с доверием носящий Иго Христово, то есть евангельские заповеди, которые требуют самоотверженности, усилий и благодаря которым человек стяжает мир и спокойствие. Исполнение евангельских заповедей — кратчайший путь к кротости и смирению. И Божественная благодать снисходит на стяжающих их. Она меняет человека, его душу, его жизнь», — заключил митрополит Антоний.

В тему: Ректор КДАиС объяснил, чем опасно понятие «специализации» святых.