Митрополит Онуфрий расскажет, как милосердие способно изменить человека

Главное: Милосердие наполняет душу человека Божьей благодатью. Об этом расскажет Митрополит Онуфрий.

Детали: В новом выпуске программы «Слово Предстоятеля» Блаженнейший Митрополит Онуфрий расскажет, как милосердие изменяет человеческую душу.

Как сообщает Центр информации УПЦ, новый выпуск программы «Слово Предстоятеля» выйдет 20 июня в 06.40 на телеканале «Интер».

«Когда человек достигает степени милосердия, то милосердие выгоняет из человеческой души злобу, ненависть, неприязнь. И душа такого человека становится чистой и ее наполняет Божья благодать. Об этих людях сказано „блаженны, чистые сердцем“, потому что они Бога узрят», — рассказал Блаженнейший Митрополит Онуфрий в анонсе передачи, опубликованном на официальной странице телеканала в Фейсбук.

В тему: В предыдущем выпуске программы Блаженнейший Митрополит Онуфрий рассказал о том, какой дар получит человек, любящий Бога.