Мать Зеленского не хочет, чтобы его называли ласкательно-уменьшительно

Главное: Полное имя мальчика, которого назвали в честь президента Украины — Дьопйош Зеленский Евгеньевич. Он родился в одном из таборов ужгородских ромов в марте этого года и стал шестым ребенком в семье.

Детали: Журналисты узнали детали из жизни новорожденного, зарегистрированного в Ужгороде под именем действующего президента Украины. Как сообщает журналист Виталий Глагола на своей странице в Facebook, Дьопйош Зеленский Евгеньевич родился на Закарпатье 23 марта 2020 года.

Его мать зовут Магдалиной, с мужем она не живет. Женщина заявила, что гордится необычным именем своего сына. Помимо Зеленского у нее еще пятеро детей — Карина, Мария, Ангелина, Кристиан и Назар. Причем старшей дочери уже 23 года.

Он также выложил репортаж из закарпатского табора, где живет маленький Зеленский на своем канале в YouTube.

Как сообщает «Суспильне», выбор имени мама объяснила тем, что ей нравится программа «Рассмеши комика» и действия президента Украины Владимира Зеленского. Имя мальчику выбрала еще до рождения.

При этом она подчеркнула, что не собирается использовать уменьшительное-ласкательную форму, называя сына: «Только Зеленский. Его имя будут называть только так. Я так решила».

В тему: 18 июня 2020 года юго-западное межрегиональное управление Министерства юстиции рассказало самых редких и самых распространенных именах, зарегистрированных за последние несколько месяцев. Среди них оказалось имя Зеленский.