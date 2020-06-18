Двое украинцев умудрились нарушить границу прямо во время трансляции брифинга пограничников

Главное: Двое украинцев незаконно пересекли украинско- польской границе во время брифинга руководства пункта пропуска «Шегини» об огромных очередях в этом месте. Их оштрафовали на 170 грн.

Детали: Женщина и мужчина из Черкасской области перелезли через забор на украинско-польской границе в то время как руководство пункта пропуска «Шегини» проводило брифинг об очередях из украинцев на пешем переходе в сторону Польши. Соответствующее видео публикует канал «Твое мисто» в YouTube, который вел трансляцию брифинга. Как утверждается, это произошло еще 15 июня.

Как сообщает LB.ua, впоследствии в Западном региональном управлении Государственной пограничной службы рассказали, что двое граждан Украины после прохождения всех видов контроля с украинской стороны, проследовали в направлении польского пункта пропуска «Медыка». Однако из-за большой очереди они решили вернуться обратно на Родину, перелезли через забор и направились на украинский паспортный контроль.

В итоге каждый из них заплатил штраф в размере 170 гривен.

По данным издания, после открытия на пункте пропуска «Шегини» образовались большие очереди на выход из Украины. Люди ждали по 10 часов, чтобы попасть в Польшу.

Украинские пограничники объяснили задержки дополнительными контрольными процедурами, введенными польской стороной в связи с карантином.

В тему: 15 марта 2020 года Украина на две недели закрыла границу для въезда иностранных граждан. 16 марта были закрыты «сухопутные» КПП, а 17 марта — авиасообщение.

25 марта Кабинет министров Украины принял решение к концу дня пятницы, 27 марта, остановить движение через границу с любой стороны в связи с распространением коронавируса.