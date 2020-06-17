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Олег Карамазов рассказал о том, что способно объединить украинцев

Олег Карамазов рассказал о том, что способно объединить украинцев

Главное: Доверие к Богу и молитва о мире в Украине способна преодолеть разделения и конфликты. Об этом рассказал рок-музыкант и общественный деятель Олег Карамазов.

Детали: Искренняя молитва и вера в помощь Господа смогут помочь преодолеть конфликты и разделения, вызванные войной.

Как сообщает Центр информации УПЦ, об этом рок-музыкант и общественный деятель Олег Карамазов сказал в программе «Парсуна» на телеканале «Спас».

«У меня надежда на Господа Бога и на каждого человека, который хочет мира. Мы сейчас говорим вдвоем, но нас слышат миллионы человек. Каждый из нас хочет мира, а потом мы расходимся в стороны, каждый занимается своим, это место занимает политика, геополитика, интересы стран, интересы групп, а последние годы - интересы капитала, который уже над странами, над смыслами, над независимостью стран. Все остается в том виде, который мы наблюдаем. Льется кровь, ненависть», - сказал Олег Карамазов.

По его мнению, «война не происходит только на линии соприкосновения, где льется кровь. Война происходит в наших душах».

Олег Карамазов уверен, что только доверие Богу и сознательное отношение к ценности человеческой жизни сможет помочь наступлению мира.

«Моя надежда - на милостивого Господа Бога и на наши молитвы. На молитвы каждого из нас в отдельности. Наверное, если каждый из нас будет понимать, что людей убивать нельзя, то мир наступит», - отметил музыкант.

Напомним, в январе известный рок-музыкант и общественный деятель стал одним из инициаторов акции «Рождество. Люди вместо войны. Дети Донбасса», в ходе которого по благословению Предстоятеля УПЦ, около ста детей из «красной зоны» соприкосновения на Донбассе 6-9 января посетили святыни Киева и Почаева, общались со сверстниками и встретили в паломничестве светлый праздник Рождества Христова.

В тему: Школьники из «красной зоны» соприкосновения Донбасса посетили Киев в ходе акции «Рождество. Люди вместо войны. Дети Донбасса».

 

Тэги: мир, Олег Карамазов, новости православия

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