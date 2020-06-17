В США начали продавать собак-роботов

Главное: В США поступили в продажу собаки-роботы Spot. Новинка компании Boston Dynamics стоит 74,5 тысячи долларов.

Детали: Американская компания Boston Dynamics сообщила о старте продаж своей новинки – собаки-робота Spot. Приобрести железного «друга» можно в официальном магазине.

Отметим, что стоит такая игрушка недешево – 74,5 тысяч долларов в базовой комплектации.

Создатели модели Spot сообщают, что сделали ее «для компаний, которые интересуются тем, каким образом мобильные роботы можно приспособить к решению разных задач, начиная от промышленного контроля и заканчивая индустрией развлечений».

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