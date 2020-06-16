В течение дня в разных уголках Украины отцы пытались убить своих малолетних детей

Главное: В Белой Церкви пьяный отчим выбросил своего 5-летнего пасынка из окна за то, что он мешал смотреть телевизор. В то же время в Запорожье пьяный отец ударил ножом своего 2-летнего сына. Объяснить мотивы своего поступка он не смог.

Детали: В Белой Церкви полиция оперативно задержала мужчину, который выбросил из окна 5-летнего сына своей гражданской жены. Как сообщает Отдел коммуникации полиции Киевской области, в течение дня сожители в квартире употребляли алкогольные напитки и между ними возникла ссора из-за воспитания детей женщины. В результате мальчика, который мешал смотреть «хозяину» фильм, тот выбросил прямо в окно, после чего скрылся в неизвестном направлении.

Травмированного ребенка у подъезда обнаружили неравнодушные прохожие, которые вызвали полицию и медиков. Каретой «скорой помощи» мальчика с тяжелыми травмами доставили в реанимационное отделение больницы. Сейчас за его жизнь борются врачи.

На поиски обидчика был поднят по тревоге весь личный состав местного отдела полиции. Ювенальные полицейские и участковые офицеры полиции оперативно задержали его на одной из улиц Белой Церкви. Им оказался 39-летний местный житель.

С нарушителем сейчас работают полицейские. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего, решается вопрос о правовой квалификации.

Кроме того, сегодня около часа ночи в Новониколаевское отделение полиции ГУНП в Запорожской области позвонила жительница района. Она сообщила, что ее пьяный сожитель во время ссоры несколько раз ударил ножом их 2-летнего сына. Как сообщает Отдел коммуникации полиции Запорожской области, правоохранители прибыли на место происшествия раньше медиков, поэтому разместили раненого мальчика с матерью в своем служебном автомобиле и отправились в местную больницу.

Благодаря этим действиям пострадавшего своевременно доставили в медицинское учреждение, где ему оказали неотложную медицинскую помощь. Однако в настоящее время ребенок по-прежнему находится в реанимационном отделении, состояние его остается стабильно тяжелым.

46-летнего отца задержали. Объяснить причины своего поступка он не смог.

В тему: 13 января 2019 года в городе Чугуев Харьковской области отец выбросил с четвертого этажа своего 5-летнего сына. Предварительно установлено, что ребенок спал на одной кровати с отцом, который накануне вечером употреблял алкоголь. Ночью, проснувшись от «кошмарного сна», 40-летний родитель, не осознавая своих действий, схватил сына и выбросил его в окно.