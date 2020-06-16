В Одесской области произошло необычное похищение очень крупных масштабов

Главное: В Одесской области произошло необычное преступление. Тут мужчина угнал стадо домашних животных.

Детали: Возле Измаила (Одесская область) произошло необычное преступление, о котором во вторник, 16 июня, сообщает местная полиция.

40-летний мужчина из села Лощиновка решил угнать целое стадо домашних животных: он увел из сарая на окраине своего населенного пункта 105 овец, пять баранов, 45 коз и 63 ягненка.

О преступлении копам сообщил местный житель, у которого и похитили животных.

Вора нашли по следам скотины – он попытался укрыться со стадом в лесу.

Преступнику уже сообщили о подозрении по статье о краже (ч.4 ст.185 УК Украины) и отправили под домашний арест, теперь ему светит от пяти до восьми лет лишения свободы.

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