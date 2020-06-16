Появилось видео, как питерский историк-маньяк Олег Соколов бьет свою будущую жертву (18+)

Главное: Опубликовано видео того, как питерский историк Олег Соколов бьет свою будущую жертву Анастасию Ещенко. В России продолжается судебный процесс над маньяком.

Детали: В России продолжается судебный процесс над 63-летним историком Олегом Соколовым, который в ноябре прошлого года убил и расчленил свою подругу – 24-летнюю аспирантку Анастасию Ещенко.

Местные СМИ опубликовали видео, на котором запечатлена их последняя ссора. Журналисты настаивают, что она произошла незадолго до убийства.

На видео Анастасия Ещенко кричит на Олега Соколова, обвиняя его в избиении.

Девушка плачет и говорит ему: «За что ты меня бьешь? Кто тебе дал право меня бить?».

Видно, что историк не хочет выпускать свою жертву из комнаты, но ей на некоторое время удается сбежать, после чего съемка обрывается.

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Следствие выяснило, что 7 ноября 2019 года историк убил девушку выстрелом из обреза, после чего прятал труп в квартире, а 9 числа расчленил его и попытался утопить в Мойке, рядом с которым жил, но едва не утонул сам. Известно, что аспирантка была его сожительницей.

В тему 12 ноября 2019 года сообщалось, что в России задержали доцента, который убил и расчленил свою аспирантку.