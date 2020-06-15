Кличко жестко оконфузился, комментируя слухи о нарушении карантина

Главное: Столичный градоначальник Виталий Кличко дважды оговорился во время брифинга, посвященного эпидемии COVID-19. Экс-боксер не смог выговорить слова «після» и «сенсаційні».

Детали: Киевский городской глава Виталий Кличко дважды оговорился во время брифинга, комментируя слухи о нарушении им карантинных ограничений.

В частности, мэр не смог с первого раза выговорить слова «після» и «сенсаційні».

Курьезный эпизод уже доступен к просмотру в Сети:

Напомним, ранее в Сети появилась информация, что Виталий Кличко грубо нарушил карантин, отдыхая с друзьями в ресторане после 22-х часов.

В тему: 22 февраля 2019 года мы писали, что Кличко оговорился, рассказывая о смертности в больницах.

А 28 сентября 2018 года Кличко заявил, что Крещатик тоже «устал».