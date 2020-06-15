«Мусора забыли, как горели»: в Киеве произошли столкновения между полицией и активистами

Главное: Под зданием Шевченковского суда в Киеве произошли столкновения между полицией и активистами, выступающими в поддержку Сергея Стерненко, которому сегодня избирают меру пресечения. В результате стычки пострадал народный депутат Роман Лозинский. Полиция назначила служебное расследование.

Детали: Национальная полиция сообщила о задержании пяти человек возле Шевченковского районного суда Киева, где проходит акция в поддержку активиста Сергея Стерненко. Как сообщает Отдел коммуникации полиции Киева, в ходе акции один из участников устроил конфликт с журналистами. Когда полицейские пытались задержать правонарушителя, возникла потасовка.

Наиболее активных участников задержали, их доставляют в управление полиции для установления личных данных и предоставления объяснений. После первоочередной проверки действиям задержанных будет дана правовая квалификация.

При этом в полиции указали, что по факту применения полицейскими силы уже назначено служебное расследование, материалы которого будут переданы в Государственное бюро расследований.

Как сообщает Цензор.НЕТ, в ходе столкновений у суда пострадал народный депутат, член фракции «Голос» Роман Лозинский. «Буду подавать заявление в Национальную полицию о препятствовании деятельности народного депутата и о том беспределе, который тут происходит. Потому что народный депутат может защитить свои права с большей вероятностью, нежели украинцы, которые имеют право на протест, которые пришли проявить свою позицию, которых тянут в автозак», — рассказал он, добавив, что сейчас полиция действует как в 2013 году.