Все разделы

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

ТОП:

«Мусора забыли, как горели»: в Киеве произошли столкновения между полицией и активистами

«Мусора забыли, как горели»: в Киеве произошли столкновения между полицией и активистами

Главное: Под зданием Шевченковского суда в Киеве произошли столкновения между полицией и активистами, выступающими в поддержку Сергея Стерненко, которому сегодня избирают меру пресечения. В результате стычки пострадал народный депутат Роман Лозинский. Полиция назначила служебное расследование.

Детали: Национальная полиция сообщила о задержании пяти человек возле Шевченковского районного суда Киева, где проходит акция в поддержку активиста Сергея Стерненко. Как сообщает Отдел коммуникации полиции Киева, в ходе акции один из участников устроил конфликт с журналистами. Когда полицейские пытались задержать правонарушителя, возникла потасовка.

Наиболее активных участников задержали, их доставляют в управление полиции для установления личных данных и предоставления объяснений. После первоочередной проверки действиям задержанных будет дана правовая квалификация.

При этом в полиции указали, что по факту применения полицейскими силы уже назначено служебное расследование, материалы которого будут переданы в Государственное бюро расследований.

Как сообщает Цензор.НЕТ, в ходе столкновений у суда пострадал народный депутат, член фракции «Голос» Роман Лозинский. «Буду подавать заявление в Национальную полицию о препятствовании деятельности народного депутата и о том беспределе, который тут происходит. Потому что народный депутат может защитить свои права с большей вероятностью, нежели украинцы, которые имеют право на протест, которые пришли проявить свою позицию, которых тянут в автозак», — рассказал он, добавив, что сейчас полиция действует как в 2013 году.

 

Как написала на своей странице в Facebook участница акции Наталия Усатенко, ее тоже пытались задержать, но отпустили благодаря действиям депутата. «Мусора забыли, как горели», — заключила она.

Скриншот поста Натальи Усатенко в Facebook

Задержание участника акции у здания Шевченковского суда в Киеве

При этом в соцсетях публикуют фотографии и самой Усатенко, которую ведут за руки двое полицейских, и другого активиста, которого полицейский бьет ногой в голову.

Задержание участницы акции у здания Шевченковского суда в Киеве

Задержание участника акции у здания Шевченковского суда в Киеве

Как сообщает «Украинская правда» со ссылкой на руководителя полиции Киева Андрея Крищенко, полицейские, зафиксированные на последнем фото отстранены от службы. Он также призвал СМИ, у которых есть видео или больше фото этого инцидента, предоставить их полиции, или публично разместить, чтобы правоохранители могли как можно скорее провести служебное расследование и проинформировать общественность о его результатах.

Как сообщает на своей странице в Facebook народный депутат Ольга Стефанишина, задержанным активистам хотят предъявить обвинения в неповиновении правоохранительным органам и хулиганстве. Она также опубликовала фотографии и имена задержанных.

Скриншот поста народного депутата Украины Ольги Стефанишиной в Facebook

Задержанный участник акции у здания Шевченковского суда в Киеве

Задержанные участники акции у здания Шевченковского суда в Киеве с народным депутатом Ольгой Стефанишиной

В тему: В ночь на 25 мая 2018 года стало известно, что известный одесский активист, бывший руководитель местной ячейки «Правого сектора» Сергей Стерненко, смертельно ранил человека в ходе уличной потасовки. По его словам, ему пришлось защищаться от нападавших с холодным оружием людей. Сторонники Стерненко связывают это нападение с очередным покушением, которых с начала года было уже два.

В частности, 7 февраля 2018 года неизвестные избили Сергея Стерненко рядом с домом. Он заявил, что это нападение организовал мэр города Геннадий Труханов.

1 мая в результате стрельбы недалеко от своего дома Стерненко получил ранение в шею. Оба нападавших были задержаны.

Впоследствии СМИ опубликовали другую версию происшедшего.

Тэги: протест, столкновение, политика, голос, насилие, криминал, Шевченковский районный суд Киева, Национальная полиция Украины, народный депутат Украины, новости Украины

Комментарии

Статьи

13.06.20 09:32

Проститутки опасаются, что вирус уничтожит древнейшую профессию

Автор: Александр Флоранский

Интервью

13.05.20 11:50

Иван Либерман: После карантина нас ждет большая юридическая война людей против государства Украина

Автор: Сергей Дойко

Колонка автора
14.06.20 08:01

«Заря» – «Динамо»: битва за второе место продолжается

Автор: Андрей Шахов

Дайджест

Выбивание долгов, отправка подростков на работу, обвал ВВП. Что написано в новой программе Шмыгаля
15.06.20 15:45

Выбивание долгов, отправка подростков на работу, обвал ВВП. Что написано в новой программе Шмыгаля

Автор: «Страна»

Выбор редакции
Почему киевская полиция не реагирует на нелегальную торговлю с нарушением карантина?
Почему киевская полиция не реагирует на нелегальную торговлю с нарушением карантина?
Почему киевская полиция не реагирует на нелегальную торговлю с нарушением карантина?
Почему киевская полиция не реагирует на нелегальную торговлю с нарушением карантина?
Хорьки – не собаки, но их в Киеве уже выгуливают на поводках и даже приносят в суд
Хорьки – не собаки, но их в Киеве уже выгуливают на поводках и даже приносят в суд
Американские военные показали три видео с НЛО
Американские военные показали три видео с НЛО
Корейский сериал предсказал коронавирус еще в 2018 году
Корейский сериал предсказал коронавирус еще в 2018 году
Карантинные телепузики
Карантинные телепузики
Участились сообщения о появлении НЛО
Участились сообщения о появлении НЛО
Тысячи швейцарцев митинговали против «принудительного облучения» 5G
Тысячи швейцарцев митинговали против «принудительного облучения» 5G
Пьяная вечеринка Гонтаревой: кокс, шлюхи и баксы
Пьяная вечеринка Гонтаревой: кокс, шлюхи и баксы
ТОП 8 сериалов про тайные общества
ТОП 8 сериалов про тайные общества
fraza.ua

Главная новость дня

Минобразования объяснило, что делать в случае проблем с пробным ВНО

Минобразования объяснило, что делать в случае проблем с пробным ВНО
15.06.20 16:06
650
Последние новости
15.06.20 18:08

Митрополит Антоний рассказал, что важно сделать в Петров пост
15.06.20 17:42

«Мусора забыли, как горели»: в Киеве произошли столкновения между полицией и активистами
15.06.20 17:21

В ФК «Прикарпатье» полагают, что обещание Суркиса оплатить тестирование Первой Лиги - неуместный пиар
15.06.20 17:07

В УПЦ объяснили, как общаться с родственниками из других конфессий
15.06.20 17:00

«Куда мы приходим - там цивилизация»: «НИБУЛОН» несмотря на коронакризис запустил новый терминал на Днепропетровщине
15.06.20 16:45

В ПЦУ ушли от оценки намерения турецких властей превратить Святую Софию в мечеть
15.06.20 16:42

Король Марокко перенес экстренную операцию на сердце
Фото и Видео
«Мусора забыли, как горели»: в Киеве произошли столкновения между полицией и активистами
«Мусора забыли, как горели»: в Киеве произошли столкновения между полицией и активистами
«Мусора забыли, как горели»: в Киеве произошли столкновения между полицией и активистами
«Мусора забыли, как горели»: в Киеве произошли столкновения между полицией и активистами
Студию Зеленского обвинили в плагиате
Студию Зеленского обвинили в плагиате
12 раз за день: в полиции показали очередных «рекордсменов» по превышению скорости
12 раз за день: в полиции показали очередных «рекордсменов» по превышению скорости
В одесском Рени потоки грязной воды затопили дома и размыли дороги
В одесском Рени потоки грязной воды затопили дома и размыли дороги
С сегодняшнего дня из Украины можно улететь в Беларусь, Нидерланды и Бельгию
С сегодняшнего дня из Украины можно улететь в Беларусь, Нидерланды и Бельгию
В Одесской области компания неудачно «поиграла» с гранатами
В Одесской области компания неудачно «поиграла» с гранатами
В Одесской области умерла спортсменка, исчезнувшая во время марафона
В Одесской области умерла спортсменка, исчезнувшая во время марафона
В столице России пара занялась сексом на глазах у ошалевшей публики. 18+
В столице России пара занялась сексом на глазах у ошалевшей публики. 18+
«Мы ‒ не мировые полицейские»: Трамп решил положить конец американскому империализму
«Мы ‒ не мировые полицейские»: Трамп решил положить конец американскому империализму
Появилось полное видео конфликта афроамериканца Ричарда Брукса с белыми копами
Появилось полное видео конфликта афроамериканца Ричарда Брукса с белыми копами
fraza.ua
Новости блогосферы
14.06.20 18:43

Любой расизм омерзителен: черный, белый и даже желтый
14.06.20 16:55

Зеленский соврал про Хорошковского и его должность
14.06.20 16:47

Вот мне посоветовали Лешу... Краткий обзор интервью Зеленского «Украинской правде»
11.06.20 10:08

Удобный негромайдан

Опрос

Готовы ли вы проголосовать за второй срок Зеленского?

посмотреть результаты
© 2020 год «Фраза.юа» - свежие онлайн новости Украины и мира, авторские статьи. Все права защищены.

При использовании материалов обязательно размещение прямой и открытой для индексации ссылки на «Фразу.юа», размещенной не ниже третьего абзаца. Юридическую поддержку проекту предоставляет адвокат Вячеслав Соколов.

Редакция Фраза.юа оставляет за собой право не соглашаться с мнением автора, однако предоставляет свободу слова в соответствии со ст. 21, 24 и ст. 34 Конституции Украины.