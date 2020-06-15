Студию Зеленского обвинили в плагиате

Главное: Юмористы из «Дизель шоу» обнаружили в последнем выступлении студии «Квартал 95» кусок из своего выступления пятилетней давности.

Детали: Команда юмористического «Дизель шоу» продемонстрировала фактическое повторение отрывка из своего номера 5-летней давности студией «Квартал 95». На своей официальной странице в Facebook она показала соответствующий фрагмент, допустив, что «мыши, которые съели зерно в Госрезерве, устроились авторами к коллегам из „Квартала“».

«Хорошую шутку можно придумать один раз, а украсть — несколько», — добавили юмористы.

Отметим, что «Дизель» не указал, намерен ли каким-то образом реагировать на факт плагиата.

В тему: 5 июня 2019 года пресс-секретарь бывшего президента Украины Святослав Цеголко обвинил Владимира Зеленского в том, что он украл «целый абзац из выступления Петра Порошенко на съезде партии Европейская Солидарность».

В ответ пресс-секретарь действующего президента Юлия Мендель заявила, что подобный плагиат свидетельствует о неизменности позиции руководителя государства.