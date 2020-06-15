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С сегодняшнего дня из Украины можно улететь в Беларусь, Нидерланды и Бельгию

С сегодняшнего дня из Украины можно улететь в Беларусь, Нидерланды и Бельгию

Главное: С 15 июня в Украине возобновляется международное пассажирское авиасообщение. На сегодня запланировано 15 рейсов.

Детали: С сегодняшнего дня в Украине возобновилось международное авиасообщение. Как сообщили в пресс-службе Государственной пограничной службы Украины, в стране работают все 15 пунктов пропуска для авиационного сообщения.

Как сообщает LB.ua, в аэропорту «Борисполь» на понедельник запланировано 15 рейсов, из них международные — 4 на прилет и на вылет. В частности, это два рейса в Минск (Беларусь), рейсы в Амстердам (Нидерланды) и Дубай (ОАЭ) и обратно.

На сайте аэропорта также значатся рейсы в Кишинев (Молдова), Вильнюс (Литва) и Остенде (Бельгия).

В то же время из аэропорта «Киев» отменены все рейсы на вылет, на прилет — все, кроме одного из Минска.

Видео из аэропорта публикует «Громадське» на своем канале в YouTube.

 

В тему: 15 марта 2020 года Украина на две недели закрыла границу для въезда иностранных граждан. 16 марта были закрыты «сухопутные» КПП, а 17 марта — авиасообщение.
 
25 марта Кабинет министров Украины принял решение к концу дня пятницы, 27 марта, остановить движение через границу с любой стороны в связи с распространением коронавируса.
 
7 апреля Государственная пограничная служба Украины запретила пересечение границы любым способом, кроме как на автотранспорте, для которого остались открытыми лишь 19 пунктов пропуска.
 
Подробности читайте на Фразе: https://fraza.ua/video/289645-glava-mid-ukrainy-dal-udruchajuschij-prognoz-vozobnovlenija-aviapereletov

Тэги: аэропорт, авиация, Государственная пограничная служба Украины, новости Украины

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