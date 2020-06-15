С сегодняшнего дня из Украины можно улететь в Беларусь, Нидерланды и Бельгию

Главное: С 15 июня в Украине возобновляется международное пассажирское авиасообщение. На сегодня запланировано 15 рейсов.
Детали: С сегодняшнего дня в Украине возобновилось международное авиасообщение. Как сообщили в пресс-службе Государственной пограничной службы Украины, в стране работают все 15 пунктов пропуска для авиационного сообщения.
Как сообщает LB.ua, в аэропорту «Борисполь» на понедельник запланировано 15 рейсов, из них международные — 4 на прилет и на вылет. В частности, это два рейса в Минск (Беларусь), рейсы в Амстердам (Нидерланды) и Дубай (ОАЭ) и обратно.
На сайте аэропорта также значатся рейсы в Кишинев (Молдова), Вильнюс (Литва) и Остенде (Бельгия).
В то же время из аэропорта «Киев» отменены все рейсы на вылет, на прилет — все, кроме одного из Минска.
Видео из аэропорта публикует «Громадське» на своем канале в YouTube.