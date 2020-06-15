В одесском Рени потоки грязной воды затопили дома и размыли дороги

Главное: В Одесской области началось наводнение. Большая вода затопила город Рени и несколько сел.

Детали: Город Рени и несколько ближайших от него сел в Одесской области были затоплены в минувшие выходные из-за проливных дождей. Об этом пишут местные СМИ.

Отмечается, что пострадали села Долинское, Лиманское, Котловина и Нагорное.

Мощные потоки воды затопили дома, размыли дороги.

Сейчас проходят спасательные работы.

Видео стихии:

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