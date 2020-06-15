В Одесской области умерла спортсменка, исчезнувшая во время марафона

Главное: Во время марафона Odessa Ultra-Trial Kuyalnik погибла спортсменка Екатерина Катющева. Ранее она исчезла с дистанции.

Детали: В одесской области произошла трагедия во время марафона Odessa Ultra-Trial Kuyalnik: тут исчезла спортсменка Екатерина Катющева. Девушка пропала с дистанции 13 июня, а спустя восемь часов спасатели и добровольцы нашли ее возле водоема.

Полиция сообщается, что спортсменка получила тепловой удар, а после этого – переохлаждение. Девушка была без сознания, ее госпитализировали, но не сумели спасти.

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