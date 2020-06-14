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В столице России пара занялась сексом на глазах у ошалевшей публики. 18+

В столице России пара занялась сексом на глазах у ошалевшей публики. 18+

Главное: В Москве на глазах у всех парень и девушка занялись публичным сексом. Полиция на это никак не отреагировала.


Детали: В центре Москвы (Россия) молодая пара — парень и девушка — занялась сексом на глазах у прохожих.Инцидент произошел на Хохловской площади (Яма).

Вокруг занимающейся сексом пары собралось много зевак. Они снимали происходящее на телефоны.

В полиции изданию МК заявили, что им «пока такой информации не поступало».

 

В тему: Также можно прочитать статью «Проститутки опасаются, что вирус уничтожит древнейшую профессию».

Тэги: Москва, секс, курьезы

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