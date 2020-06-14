«Мы ‒ не мировые полицейские»: Трамп решил положить конец американскому империализму

Главное: Американские военные больше не будут «восстанавливать» другие страны и решать конфликты в чужих государствах. Об этом заявил президент США Дональд Трамп в ходе выступления перед выпускниками военной академии Вест-Пойнт.

Детали: Американский лидер Дональд Трамп решил положить конец порочной традиции политических элит США по вмешательству в чужие военные конфликты и навязыванию «помощи» развивающимся странам.

Столь революционными планами по переформатированию военной и внешнеполитической доктрины он поделился с выпусниками военной академии Вест-Пойнт (штат Нью-Йорк).

По словам Трампа, он намерен вернуть «основополагающие принципы, согласно которым задача американского солдата состоит не в том, чтобы восстанавливать другие страны, а в том, чтобы оборонять и решительно защищать нашу страну от внешних врагов».

Он также отметил, что в обязанности армии США не входит решение конфликтов в странах, о которых большинство американцев даже и не слышали.

«Мы ‒ не полицейские этого мира», ‒ подчеркнул Трамп.

Стоить отметить, что по официальным данным, за свою историю США более двухсот раз применяли вооруженную силу за пределами страны. Наиболее полный список таких операций американской армии доступен к просмотру по ссылке.

В тему: 1 марта 2020 года сообщалось, что США официально согласились уйти из Афганистана.

А 18 января 2020 года мы писали, что американские «силы добра» не хотят убираться из Ирака.