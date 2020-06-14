Появилось полное видео конфликта афроамериканца Ричарда Брукса с белыми копами

Главное: В Сети появилась полная видеозапись инцидента в американской Атланте, в результате которого погиб афроамериканец Ричард (Рейшерд) Брукс. Резонансные кадры были сняты на полицейский видеорегистратор, а также на телефоны очевидцев.

Детали: На видеохостинге Youtube появилась видеозапись смертельного инцидента, участниками которого стали полицейские Атланты и молодой афроамериканец Ричард (Рейшерд) Брукс.

На кадрах, снятых на нагрудный видеорегистратор одного из копов, можно увидеть процесс общения Брукса с правоохранителями до момента задержания.

Дальнейшие события, зафиксированные камерой уличного наблюдения, а также очевидцами на мобильные телефоны, были показаны на телеканале CBS:

Напомним, конфликт с участием 27-летнего темнокожего Ричарда (Рейшерда) Брукса и белыми копами произошел на автостоянке возле заведения общественного питания.

По предварительным данным, полицейские попытались задержать Брукса после того, как обнаружили его пьяным в припаркованной с нарушением правил машине.

Между нарушителем и копами началась потасовка, во время которой Брукс завладел электрошокером и выстрелил из него в правоохранителя.

После этого он попытался сбежать, однако получил огнестрельное ранение и позднее скончался в больнице.

В ту же ночь в Атланте начались массовые протесты и погромы.

Так, несколько сотен протестующих перекрыли хайвей, соединяющий Джорджию с соседними штатами и разгромили и подожгли заведение быстрого питания, рядом с которым копы смертельно ранили Брукса.

В тему: 4 июня 2020 года мы писали, что друг убитого полицейскими Джорджа Флойда поведал жуткие подробности его смерти: «Он плакал перед тем, как умереть».

А 30 мая 2020 года сообщалось, что массовые протесты и погромы охватили более десяти крупных городов США.