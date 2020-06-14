«Рупор Кремля» Соловьев жестко прошелся по Ефремову за покаянное видеообращение

Главное: Российский телеведущий Владимир Соловьев раскритиковал Михаила Ефремова за публикацию видеообращения, адресованного своим поклонникам и родным погибшего в ДТП Сергея Захарова. По мнению «рупора Кремля», своими действиями артист нарушил условия домашнего ареста.

Детали: Известный телеведущий Владимир Соловьев, которого «за глаза» называют официальным пропагандистом Кремля, обрушился с критикой на актера театра и кино Михаила Ефремова, записавшего покаянное видеообращение, адресованного своим поклонникам и родным погибшего в ДТП Сергея Захарова.

В частности, во время сеанса видеосвязи с адвокатом семьи Захарова ‒ Александром Добровинским ‒ Соловьев отметил, что своими действиями Ефремов нарушил условия домашнего ареста, которыми предусматривается запрет на пользование гаджетами и сетью Интернет.

Кроме того, Соловьев усомнился в искренности раскаяния артиста, который изначально обратился к своим поклонникам, и только потом ‒ к семье погибшего.

В тему: 9 июня 2020 года мы писали, что 56-летний российский актер Михаил Ефремов в пьяном состоянии устроил кровавое ДТП в центре Москвы на Смоленской площади.

Находясь за рулем Jeep Grand Cheroky, пьяный актер вылетел на встречную полосу, где врезался в машину Lada — ее водителя (Сергея Захарова) забрали в реанимацию с тяжелейшими травмами, где он скончался.

Позднее Михаил Ефремов записал покаянное видеообращение, на которое отреагировали родственники погибшего.

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