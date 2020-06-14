В США вспыхнули протесты из-за убийства белыми копами афроамериканца Ричарда Брукса

Главное: В американской Атланте вспыхнули протесты из-за гибели молодого афроамериканца Ричарда Брукса. Он был ранен белыми копами, после чего скончался в больнице.

Детали: В американской Атланте (штат Джорджия) вспыхнула новая волна протестов из-за гибели 27-летнего афроамериканца Ричарда Брукса.

Как передает CBS, полицейские попытались задержать Брукса после того, как обнаружили его спящим в машине посреди дороги.

Предварительно, его тест на алкоголь оказался положительным. Между нарушителем и копами началась потасовка, во время которой Брукс завладел электрошокером и выстрелил из него в правоохранителя.

После этого Брукс попытался сбежать, однако получил огнестрельное ранение и позднее скончался в больнице.

Сообщается, что шеф полиции Атланты уже подала в отставку, однако это не помогло избежать новой волны протестов и погромов.

Так, несколько сотен протестующих перекрыли хайвей, соединяющий Джорджию с соседними штатами и разгромили и подожгли заведение быстрого питания, рядом с которым копы ранили Брукса.

Чтобы разогнать демонстрантов, полиции пришлось применить дубинки и слезоточивый газ.