Все разделы

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

ТОП:

В США вспыхнули протесты из-за убийства белыми копами афроамериканца Ричарда Брукса

В США вспыхнули протесты из-за убийства белыми копами афроамериканца Ричарда Брукса

Главное: В американской Атланте вспыхнули протесты из-за гибели молодого афроамериканца Ричарда Брукса. Он был ранен белыми копами, после чего скончался в больнице.

Детали: В американской Атланте (штат Джорджия) вспыхнула новая волна протестов из-за гибели 27-летнего афроамериканца Ричарда Брукса.

Как передает CBS, полицейские попытались задержать Брукса после того, как обнаружили его спящим в машине посреди дороги.

Предварительно, его тест на алкоголь оказался положительным. Между нарушителем и копами началась потасовка, во время которой Брукс завладел электрошокером и выстрелил из него в правоохранителя.

После этого Брукс попытался сбежать, однако получил огнестрельное ранение и позднее скончался в больнице.

Сообщается, что шеф полиции Атланты уже подала в отставку, однако это не помогло избежать новой волны протестов и погромов.

Так, несколько сотен протестующих перекрыли хайвей, соединяющий Джорджию с соседними штатами и разгромили и подожгли заведение быстрого питания, рядом с которым копы ранили Брукса.

Чтобы разогнать демонстрантов, полиции пришлось применить дубинки и слезоточивый газ.

 
В тему: 4 июня 2020 года мы писали, что друг убитого полицейскими Джорджа Флойда поведал жуткие подробности его смерти: «Он плакал перед тем, как умереть».
 
А 30 мая 2020 года сообщалось, что массовые протесты и погромы охватили более десяти крупных городов США.

Тэги: США, американец, Америка, полиция, убийство, общество, мир, погромы, протесты, массовые беспорядки, расизм, негры, негромайдан

Комментарии

Статьи

13.06.20 09:32

Проститутки опасаются, что вирус уничтожит древнейшую профессию

Автор: Александр Флоранский

Интервью

13.05.20 11:50

Иван Либерман: После карантина нас ждет большая юридическая война людей против государства Украина

Автор: Сергей Дойко

Колонка автора
14.06.20 08:01

«Заря» – «Динамо»: битва за второе место продолжается

Автор: Андрей Шахов

Дайджест

План Зеленского по возврату в Россию: 12 тайных пунктов
11.06.20 14:31

План Зеленского по возврату в Россию: 12 тайных пунктов

Автор: «Обозреватель»

Выбор редакции
Почему киевская полиция не реагирует на нелегальную торговлю с нарушением карантина?
Почему киевская полиция не реагирует на нелегальную торговлю с нарушением карантина?
Почему киевская полиция не реагирует на нелегальную торговлю с нарушением карантина?
Почему киевская полиция не реагирует на нелегальную торговлю с нарушением карантина?
Хорьки – не собаки, но их в Киеве уже выгуливают на поводках и даже приносят в суд
Хорьки – не собаки, но их в Киеве уже выгуливают на поводках и даже приносят в суд
Американские военные показали три видео с НЛО
Американские военные показали три видео с НЛО
Корейский сериал предсказал коронавирус еще в 2018 году
Корейский сериал предсказал коронавирус еще в 2018 году
Карантинные телепузики
Карантинные телепузики
Участились сообщения о появлении НЛО
Участились сообщения о появлении НЛО
Тысячи швейцарцев митинговали против «принудительного облучения» 5G
Тысячи швейцарцев митинговали против «принудительного облучения» 5G
Пьяная вечеринка Гонтаревой: кокс, шлюхи и баксы
Пьяная вечеринка Гонтаревой: кокс, шлюхи и баксы
ТОП 8 сериалов про тайные общества
ТОП 8 сериалов про тайные общества
fraza.ua

Главная новость дня

Эпидемия COVID-19 в мире и Украине: данные на утро 14 июня 2020

Эпидемия COVID-19 в мире и Украине: данные на утро 14 июня 2020
14.06.20 09:41
821
Последние новости
14.06.20 11:55

На Ровенщине 11-летняя девочка погибла прямо на глазах у матери
14.06.20 10:30

В США вспыхнули протесты из-за убийства белыми копами афроамериканца Ричарда Брукса
14.06.20 10:27

В США протестующие создали мирореспублику и назвали ее Автономная зона Капитолийского холма
14.06.20 09:41

Эпидемия COVID-19 в мире и Украине: данные на утро 14 июня 2020
13.06.20 19:30

14 июня 2020 - какой церковный и светский праздник, этот день в истории Украины и мира, у кого именины
13.06.20 19:27

Эпидемия COVID-19 в мире и Украине: данные на вечер 13 июня 2020
13.06.20 18:22

Компания Илона Маска запустила в космос девятую группировку спутников Starlink: как это было
Фото и Видео
На Ровенщине 11-летняя девочка погибла прямо на глазах у матери
На Ровенщине 11-летняя девочка погибла прямо на глазах у матери
На Ровенщине 11-летняя девочка погибла прямо на глазах у матери
На Ровенщине 11-летняя девочка погибла прямо на глазах у матери
В США вспыхнули протесты из-за убийства белыми копами афроамериканца Ричарда Брукса
В США вспыхнули протесты из-за убийства белыми копами афроамериканца Ричарда Брукса
Компания Илона Маска запустила в космос девятую группировку спутников Starlink: как это было
Компания Илона Маска запустила в космос девятую группировку спутников Starlink: как это было
На столичной Русановке вспыхнули массовые беспорядки
На столичной Русановке вспыхнули массовые беспорядки
Путин подписал скандальный закон, против которого выступал знаменитый российский режиссер
Путин подписал скандальный закон, против которого выступал знаменитый российский режиссер
В столице Китая ввели военное положение из-за масштабной вспышки коронавируса
В столице Китая ввели военное положение из-за масштабной вспышки коронавируса
«Не знаю, как дальше жить»: Михаил Ефремов записал видеообращение по поводу смертельного ДТП
«Не знаю, как дальше жить»: Михаил Ефремов записал видеообращение по поводу смертельного ДТП
В киевском метро женщина внезапно сняла трусы и «гордо вышла на Шулявке»
В киевском метро женщина внезапно сняла трусы и «гордо вышла на Шулявке»
Мощный ливень на Закарпатье затопил село и разрушил четыре моста
Мощный ливень на Закарпатье затопил село и разрушил четыре моста
Святогорский митрополит объяснил смысл древней православной традиции
Святогорский митрополит объяснил смысл древней православной традиции
fraza.ua
Новости блогосферы
11.06.20 10:08

Удобный негромайдан
07.06.20 21:24

Америку ждет резня чернокожих и гражданская война
06.06.20 12:53

В наше время искушений истинный подвиг - просто остаться человеком и не оскотиниться
05.06.20 10:22

Забытая могила первого космонавта Украины. Позор нам всем, начиная от Зеленского

Опрос

Готовы ли вы проголосовать за второй срок Зеленского?

посмотреть результаты
© 2020 год «Фраза.юа» - свежие онлайн новости Украины и мира, авторские статьи. Все права защищены.

При использовании материалов ссылка на «Фразу.юа» обязательна. Юридическую поддержку проекту предоставляет адвокат Вячеслав Соколов. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство УНИАН, в каком-либо виде запрещено.

Редакция Фраза.юа оставляет за собой право не соглашаться с мнением автора, однако предоставляет свободу слова в соответствии со ст. 21, 24 и ст. 34 Конституции Украины.