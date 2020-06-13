Компания Илона Маска запустила в космос девятую группировку спутников Starlink: как это было

Главное: Ракета-носитель Falcon 9 успешно вывела на орбиту девятую спутниковую группировку Starlink. Процесс запуска и вывода спутников на орбиту напрямую транслировался в Сети.

Детали: Ракета-носитель Falcon 9 компании Илона Маска SpaceX успешно вывела на орбиту 58 спутников Starlink.

Как передает «Коммерсантъ», старт с мыса Канаверал, который откладывался несколько раз, стал для компании девятым по счету.

Отмечается, что кроме спутников на орбиту также были выведены три аппарата американской компании Planet Labs, предназначенные для мониторинга поверхности Земли.

Трансляция запуска Falcon 9 и вывода спутников на орбиту велась на канале SpaceX в Youtube:

Как известно, проект Starlink ‒ это глобальная спутниковая система, разворачиваемая компанией SpaceX для обеспечения высокоскоростным широкополосным доступом в Интернет в местах, где он был ненадежным, дорогим или полностью недоступным.

Общая сумма инвестиций для реализации проекта оценивается в $10 млрд.

Спутники оснащены электростатическими двигателями, работающими на эффекте Холла, с использованием криптона. Собственные двигатели позволяют спутникам поднимать их орбиту, маневрировать в космосе и сходить с орбиты в конце их полезного срока службы. Вес каждого спутника около 260 кг, форма ‒ в виде плоской панели.

В тему: 23 апреля 2020 года сообщалось, что в небе над Киевом были замечены спутники Илона Маска.

А 23 февраля 2020 года мы писали, что Илон Маск сделал первый шаг к глобальному интернету.