На столичной Русановке вспыхнули массовые беспорядки

Главное: В Киеве произошел силовой конфликт между жителями Русановских садов и полицией. Людей возмутили планы властей по строительству съезда с моста, который пройдет аккурат через зеленую зону.

Детали: В субботу днем, 13 июня, на территории столичных Русановских садов произошло силовое противостояние местных жителей и полиции.

Как передает «Киев Оперативный», причиной конфликта стало строительство моста, один из съездов которого власти планируют провести через зеленую зону.

«Именно этим и недовольны жители, которые перекрыли дорогу», ‒ говорится в сообщении.

В Сети уже появилось видео с места событий:

В тему: 19 февраля 2017 года мы писали, что в Киеве произошли столкновения между протестующими и полицией.

А 28 апреля 2016 года сообщалось, что водителем, устроившим драку с полицейскими в киевском спальнике, оказался первый олимпийский чемпион Украины.