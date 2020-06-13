Путин подписал скандальный закон, против которого выступал знаменитый российский режиссер

Главное: Владимир Путин подписал скандальный закон о присвоении каждому жителю России уникального неизменяемого номера. Против закона, в частности, выступал Никита Михалков.

Детали: Президент РФ Владимир Путин подписал законопроект о создании единого федерального информационного регистра (ЕФИР). В нем будут содержаться обширные сведения о каждом жителе России.

Теперь у каждого россиянина появится ещё один номер. Наряду с ИНН и СНИЛС ему будет присвоен уникальный неизменяемый номер в едином реестре населения, пишет Завтра.

Против законопроекта, разработанного и внесённого в парламент правительством РФ, выступила значительная часть российского общества.

В частности, против законопроекта выступил знаменитый кинорежиссер Никита Михалков. Он даже записал специальный выпуск своей передачи БесогонTV, посвященный этому закону.

В тему: Как мы ранее сообщали, недавно вышел новый выпуск БесогонTV «Познер, поп Гапон и Гуси-Лебеди».