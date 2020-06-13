В столице Китая ввели военное положение из-за масштабной вспышки коронавируса

Главное: На юге Пекина введен режим военного положения из-за вспышки COVID-19. Там заразу подхватили сразу 45 работников оптового рынка.

Детали: В районе Фэнтай, расположенном в южной части Пекина, ввели режим военного положения после вспышки коронавирусной инфекции на местном оптовом рынке Синьфади«.

Как передает RT, в настоящее время район блокирован полицией и военными, там создан оперативный щтаб.

По словам заместителя руководителя Центра по профилактике и контролю заболеваний Пекина Пан Синхо, заразу выявили у 45 работников рынка, при этом они не имели никаких симптомов.

Кроме того, инфекцию выявили у четырех человек, которые обратились к врачам с характерными для COVID-19 симптомами.

Пан Синхо отметила, что они также имели отношение к злосчастному рынку.

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