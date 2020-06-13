«Не знаю, как дальше жить»: Михаил Ефремов записал видеообращение по поводу смертельного ДТП

Главное: Российский артист Михаил Ефремов записал видеообращение, адресованное своим поклонникам и семье погибшего в ДТП Сергея Захарова. Двухминутный ролик он разместил на Youtube-канале «Гражданин поэт».

Детали: Популярный российский актер театра и кино Михаил Ефремов записал видеообращение по поводу смертельной аварии, виновником которой он стал.

Артист, в частности, отметил, что не собирается «косить» от наказания и готов помочь семье погибшего в аварии Сергея Захарова.

«Я не знаю, какими словами просить прощения у семьи Сергея Захарова. Но все равно прошу. Хотя знаю, что не простят. Я, конечно, помогу им всеми средствами, если примут. Это не попытка откупиться, а попытка искупить», ‒ подчеркнул Ефремов, добавив, что виноват также и перед своей семьей и поклонниками.

«Это не кино, назад уже ничего не перемотаешь... Это конец... Нет уже больше никакого Ефремова. Предал я всех. Простите, пожалуйста», ‒ резюмировал он.

В тему: 9 июня 2020 года мы писали, что за полминуты до смертельного ДТП пьяный Ефремов чуть не попал в другую аварию.

Кроме того, 9 июня 2020 года стало известно, что актера Михаила Ефремова, устроившего смертельное ДТП в центре Москвы, отпустили на свободу.

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