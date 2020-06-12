В Крыму на пляже голая старушка устроила грандиозную драку

Главное: В оккупированном Крыму на пляже недалеко от Севастополя обнаженная женщина устроила масштабную драку. Полиция была вызвана, но никто на вызов так и не приехал.

Детали: В Крыму обнаженная женщина устроила масштабную драку. Побоище произошло на одном из пляжей курортной Николаевки, которая находится недалеко от Севастополя, сообщает «Голос».

На видео видно, как женщина почтенного возраста бросается на других отдыхающих, в частности, бьет ногами и таскает за волосы девушку.

Женщину пытаются остановить несколько человек, впрочем бесполезно. Во время драки она остается без части купальника, но драться не прекращает.

Свидетелями побоища стали другие отдыхающие, которые и сняли инцидент на видео. По их словам, «полицию» вызвали, но никто так и не приехал.

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