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Митрополит Онуфрий расскажет, какой дар получит человек, любящий Бога

Митрополит Онуфрий расскажет, какой дар получит человек, любящий Бога

Главное: Человек, который любит Бога, получает от Него дар мира и радости. Об этом расскажет Митрополит Онуфрий.

Детали: В новом выпуске программы «Слово Предстоятеля» Блаженнейший Митрополит Онуфрий расскажет, что ждет человека, который любит Бога больше всего.

Как сообщает Центр информации УПЦ, новый выпуск программы «Слово Предстоятеля» выйдет 13 июня в 06.30 на телеканале «Интер».

«Человек, который любит больше всего Бога, человек, верный Богу во всем и везде, – и человек получает от Бога дар больше, чем она пожертвовал. Она получаете от Бога мир, радость, покой. А в будущем веке этот человек сподобляется вечного спасения во Христе», – рассказал Блаженнейший Митрополит Онуфрий в анонсе передачи, опубликованном на официальной странице телеканала в Фейсбук.

В тему: В предыдущем выпуске программы Блаженнейший Митрополит Онуфрий рассказал о Пресвятой Троице и призвал паству хранить образ Божий в себе.

 

Тэги: новости православия, УПЦ

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