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«Был расистом»: в Праге разрисовали памятник Уинстону Черчиллю

«Был расистом»: в Праге разрисовали памятник Уинстону Черчиллю

Главное: В Праге осквернили памятник бывшему премьеру Великобритании Уинстону Черчиллю. На нем появились антирасистские надписи.

Детали: Вандалы осквернили памятник бывшему британскому премьер-министру Уинстону Черчиллю в Праге. На нем появились надписи, нанесенные красной краской из аэрозольных баллончиков – «Был расистом» и «Жизни чернокожих имеют значение».

Об инциденте сообщают власти чешской столицы.

В мэрии заявили: «Данный инцидент мы связываем с происходящими в США протестами против полицейского насилия и расизма».

Сейчас памятник уже «отмыли».

В тему 11 июня 2020 года появилось видео, как толпа сносит памятник Христофору Колумбу в США.

8 июня 2020 года сообщалось, что Европа бьется в конвульясих негромайдана.

Тэги: мир, вандализм, расизм, Уинстон Черчилль, Прага

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