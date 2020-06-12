«Был расистом»: в Праге разрисовали памятник Уинстону Черчиллю

Главное: В Праге осквернили памятник бывшему премьеру Великобритании Уинстону Черчиллю. На нем появились антирасистские надписи.

Детали: Вандалы осквернили памятник бывшему британскому премьер-министру Уинстону Черчиллю в Праге. На нем появились надписи, нанесенные красной краской из аэрозольных баллончиков – «Был расистом» и «Жизни чернокожих имеют значение».

Об инциденте сообщают власти чешской столицы.

В мэрии заявили: «Данный инцидент мы связываем с происходящими в США протестами против полицейского насилия и расизма».

Сейчас памятник уже «отмыли».

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