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Двойное гражданство в Украине: стали известны подробности

Двойное гражданство в Украине: стали известны подробности

Главное: В Украине могут разрешить двойное гражданство. Об этом заявил министр иностранных дел нашей страны Дмитрий Кулеба.

Детали: Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил в эфире «1+1», что в нашей стране могут разрешить двойное гражданство. Но сделано это будет с существенными оговорками.

Чиновники в эфире, среди прочего, сказал: «Есть разные люди, которые поддерживают эту идею, и которые не поддерживают. Я лично считаю, что мы должны найти сбалансированное решение. Потому что у нас с начала 1990-х годов, когда принималась Конституция и внедрялось правило о едином гражданстве, ситуация в корне изменилась».

Кроме этого, он добавил: «Почему мы лишаем этих людей права быть нашими гражданами? Я полностью поддерживаю, что два паспорта не допустимы для госслужащих, представителей власти».

Также Дмитрий Кулеба заявил: «Безусловно, никакого двойного гражданства с государством агрессором. Можно установить дополнительные критерии для того, чтобы это отсеять».

В тему 24 апреля 2020 года сообщалось, что Путин существенно упростил получение российского гражданства для украинцев.

29 января 2020 года стало известно, что для украинцев существенно упростят процедуру получения российского гражданства.

Тэги: общество, политика, двойное гражданство, гражданство, новости Украины

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