Двойное гражданство в Украине: стали известны подробности

Главное: В Украине могут разрешить двойное гражданство. Об этом заявил министр иностранных дел нашей страны Дмитрий Кулеба.

Детали: Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил в эфире «1+1», что в нашей стране могут разрешить двойное гражданство. Но сделано это будет с существенными оговорками.

Чиновники в эфире, среди прочего, сказал: «Есть разные люди, которые поддерживают эту идею, и которые не поддерживают. Я лично считаю, что мы должны найти сбалансированное решение. Потому что у нас с начала 1990-х годов, когда принималась Конституция и внедрялось правило о едином гражданстве, ситуация в корне изменилась».

Кроме этого, он добавил: «Почему мы лишаем этих людей права быть нашими гражданами? Я полностью поддерживаю, что два паспорта не допустимы для госслужащих, представителей власти».

Также Дмитрий Кулеба заявил: «Безусловно, никакого двойного гражданства с государством агрессором. Можно установить дополнительные критерии для того, чтобы это отсеять».

В тему 24 апреля 2020 года сообщалось, что Путин существенно упростил получение российского гражданства для украинцев.

29 января 2020 года стало известно, что для украинцев существенно упростят процедуру получения российского гражданства.