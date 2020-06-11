В Киеве голая женщина ползала по пешеходному переходу

Главное: В Киеве люди стали свидетелями необычного поведения женщины. Она голая ползала по пешеходному переходу.

Детали: Телеграм-канал «Киев Оперативный» опубликовано видео с практически голой женщиной, которая на четвереньках и ползком «шла» через пешеходный переход на одной из столичных улиц.

«Зной заставляет некоторых людей делать максимально странные поступки», — говорится в подписи к видео.

На кадрах ролика видно, как женщина без одежды вначале на четвереньках, а затем ползком пытается преодолеть пешеходный переход. Происходил перфоманс возле станции метро «Академгородок», неподалеку от Института металлофизики имени Г. В. Курдюмова.

В тему: 5 июня пользователи сети обнародовали странное видео, на котором голая женщина прогуливается вдоль киевской парковки.