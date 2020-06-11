Аферисты придумали новые схемы обмана пожилых украинцев

Главное: Обнародованы новые схемы обмана аферистами пожилых людей и рекомендации, как обезопаситься от мошенников. Чтобы уберечь бабушек и дедушек, их дети должны взять за правило: регулярно звонить родителям и сообщать, что с ними все хорошо. Также дети должны рассказывать своим престарелым родителям о распространенных схемах аферистов и предупредить, чтобы всегда звонили, если к ним наведались или позвонили подозрительные люди. А еще нужно ввести в семье собственное секретное слово-пароль.

Детали: Программа «Утро с Интером» рассказала о новых схемах обмана аферистами пожилых людей.

Так, в Одессе несколько недель назад правоохранители задержали женщину, которая обокрала пожилого мужчину. Мошенница сказала дедушке, что она — соцработник, пенсионерам собираются повысить выплаты, попросила показать документы. Пока помогала хозяину искать бумаги, нашла 3000 долларов и мобильный телефон — и забрала.

«Сейчас ее действия квалифицируются как статья 125 УК Украины — кража, — говорит начальник отдела коммуникации ГУНП в Одесской области Любовь Гордиевская. — Женщина проверяется на причастность к совершению аналогичных преступлений на территории Одессы и Одесской области».

Мошенники обычно легко втираются в доверие к потенциальным жертвам. Представляются работниками коммунальных учреждений, соцслужб, рассказывают об изменениях в законодательстве... «Это распространено особенно сейчас, во время карантина, — говорит эксперт по безопасности Руслан Болгов. — Звонят пенсионерам из пенсионного фонда, говорят, что нужно переоформить пенсию в связи с карантином. Причем должно быть начисление в плюс. Спрашивают: „Мы можем к вам прийти?“ — „Да, приходите“. И все, затравка уже есть».

В условиях карантина аферисты стали представляться работниками поликлиник — мол, людям пожилого возраста нужно пройти тестирование на коронавирус. К Маргарите Алексеевне из Ровно с такими словами постучали в дверь две женщины, показали какие-то сертификаты.

«Одна говорит: «Дайте горло посмотрю. Вы сядьте сюда и повернитесь к окну, чтоб мне было видно, — вспоминает потерпевшая. — Я села, а другая якобы сидела и писала что-то».

Пенсионерке измерили давление и температуру, посоветовали пройти курс массажа. Причем пообещали назначить бесплатный. Пока одна отвлекала старушку разговорами, другая шастала по квартире. Когда женщины ушли, бабушка заметила, что пропали все деньги — в общем 23 тысячи гривен.

«Предоставление медицинских услуг на дому, особенно сейчас, в период карантина, запрещено», — подчеркивает руководитель Ровненского областного управления здравоохранения Олег Вивсяник.

Напомните родителям, бабушкам и дедушкам: если незнакомые пытаются попасть к вам домой и предлагают какие-то услуги — нельзя верить на слово. Даже их удостоверения могут быть фальшивыми. Позвоните в учреждение, из которого якобы пришли люди, и уточните, действительно ли это их специалисты, — советуют эксперты по безопасности.

На крючок телефонных аферистов почти попали супруги-пенсионеры из Одесской области. Им в 5 утра позвонил мужчина, представился следователем, сказал, что их сын попал в аварию, и стал требовать деньги. Пожилые люди связались с сыном и ничего не отдали злоумышленникам. За несколько часов оперативно-разыскных действий мошенников обнаружили и задержали.

«Позвонить ночью пожилым людям и придумать историю — мол, сын или дочь попали в беду и нужны деньги на спасение — одна из самых распространенных в мошенническом мире схем, — говорит эксперт по безопасности Руслан Болгов. — Ночью сложно сориентироваться и включить холодный разум. Особенно — пожилым людям. Первое, что они должны сделать, — перезвонить ребенку».

Психолог Светлана Арефния подтверждает: злоумышленники чаще всего выбирают в жертвы именно пожилых людей. Аферисты с опытом могут применять к ним даже такие приемы, как введение в состояние транса.

Поэтому, чтобы уберечь ваших родителей, бабушек и дедушек, возьмите за правило — регулярно им звонить и сообщать, что с вами все хорошо. Расскажите своим родным о распространенных схемах аферистов и предупредите, чтобы всегда звонили вам, если к ним наведались или позвонили подозрительные люди. А еще — введите в семье собственное секретное слово-пароль. Такие простые шаги могут помочь защитить родных от мошенников.



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