Все разделы

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

ТОП:

В сети появился цикл видео, посвященных толкованию Евангелия

В сети появился цикл видео, посвященных толкованию Евангелия

Главное: В интернете опубликовали видео с толкованиями Евангелия. Комментирует ректор КДАиС епископ УПЦ Сильвестр.

Детали: В сети появился цикл видео, в которых ректор Киевской духовной академии и семинарии епископ Белогородский Сильвестр объясняет смысл строк Священного Писания.

Как сообщает Центр информации УПЦ, первое видео проекта «Евангелие дня с толкованием» на Ютуб-канале «Витражи: о вере в красках» вышло в понедельник, в День Святого Духа.

В храмах, в которых Литургии совершаются ежедневно, каждый день читается определённый отрывок из Евангелия, какой — можно найти в церковном календаре. 

Прослушать эти отрывки и основанное на святоотеческих трудах их толкование отныне можно каждый день.

Для просмотра доступно уже три видеозаписи — это толкования на 10–20-й стихи 18-й главы Евангелия от Матфея; 25-й стих 4-й – 13-й стих 5-й глав Евангелия от Матфея; 20–26-й стихи 5-й главы Евангелия от Матфея.

Каждый следующий выпуск можно будет найти в плейлисте «Евангелие дня» вечером накануне дня, толкованию Евангелия которого он будет посвящен.

В тему: Ранее в сети появился виртуальный тур по разрушенным дореволюционным церквям Киева.

Тэги: новости православия, УПЦ

Комментарии

Статьи

11.06.20 09:30

МВФ и аргентинский дефолт. Опыт, который надо перенимать Украине

Автор: Александр Карпец

Интервью

13.05.20 11:50

Иван Либерман: После карантина нас ждет большая юридическая война людей против государства Украина

Автор: Сергей Дойко

Колонка автора
10.06.20 07:38

Украинский футбол и китайский вирус

Автор: Андрей Шахов

Дайджест

Коперник был не прав? Земля не вращается вокруг Солнца?
10.06.20 19:39

Коперник был не прав? Земля не вращается вокруг Солнца?

Автор: Эйприл Холлоуэй, Epoch Times

Выбор редакции
Кто защищает актера-убийцу Михаила Ефремова? Злое видео колумниста «Фразы»
Кто защищает актера-убийцу Михаила Ефремова? Злое видео колумниста «Фразы»
Кто защищает актера-убийцу Михаила Ефремова? Злое видео колумниста «Фразы»
Кто защищает актера-убийцу Михаила Ефремова? Злое видео колумниста «Фразы»
Власти Украины наконец-то заговорили о возвращении болельщиков на стадионы. Прозрели после колонки «Фразы»?..
Власти Украины наконец-то заговорили о возвращении болельщиков на стадионы. Прозрели после колонки «Фразы»?..
Хорьки – не собаки, но их в Киеве уже выгуливают на поводках и даже приносят в суд
Хорьки – не собаки, но их в Киеве уже выгуливают на поводках и даже приносят в суд
Американские военные показали три видео с НЛО
Американские военные показали три видео с НЛО
Корейский сериал предсказал коронавирус еще в 2018 году
Корейский сериал предсказал коронавирус еще в 2018 году
Карантинные телепузики
Карантинные телепузики
Участились сообщения о появлении НЛО
Участились сообщения о появлении НЛО
Тысячи швейцарцев митинговали против «принудительного облучения» 5G
Тысячи швейцарцев митинговали против «принудительного облучения» 5G
Пьяная вечеринка Гонтаревой: кокс, шлюхи и баксы
Пьяная вечеринка Гонтаревой: кокс, шлюхи и баксы
ТОП 8 сериалов про тайные общества
ТОП 8 сериалов про тайные общества
fraza.ua

Главная новость дня

В Украине зафиксирован новый антирекорд заболевания коронавирусом за сутки

В Украине зафиксирован новый антирекорд заболевания коронавирусом за сутки
11.06.20 10:45
1540
Последние новости
11.06.20 13:24

СМИ уличили нардепа Василевскую-Смаглюк и мэра Бучи Федорука на лжи о райцентре
11.06.20 13:16

На Херсонщине сильно избили 7-месячную девочку и бросили в доме одну
11.06.20 13:10

В сети появился цикл видео, посвященных толкованию Евангелия
11.06.20 13:07

Население самого крупного города мира перевалило за 14 миллионов человек
11.06.20 12:50

Запорожский митрополит рассказал о том, как заслужить покровительство святых
11.06.20 12:28

Архиерей УПЦ объяснил, что поможет улучшить отношения в семье после выхода из карантина
11.06.20 12:10

В России хотят проводить профилактику коронавируса с помощью… пиявок
Фото и Видео
В сети появился цикл видео, посвященных толкованию Евангелия
В сети появился цикл видео, посвященных толкованию Евангелия
В сети появился цикл видео, посвященных толкованию Евангелия
В сети появился цикл видео, посвященных толкованию Евангелия
В Минздраве отреагировали на новый антирекорд заболеваемости коронавирусом в Украине
В Минздраве отреагировали на новый антирекорд заболеваемости коронавирусом в Украине
Появилось видео, как толпа сносит памятник Христофору Колумбу в США
Появилось видео, как толпа сносит памятник Христофору Колумбу в США
В США подвергли «антирасистской цензуре» фильм 1939 года, взявший восемь статуэток «Оскар»
В США подвергли «антирасистской цензуре» фильм 1939 года, взявший восемь статуэток «Оскар»
Кто защищает актера-убийцу Михаила Ефремова? Злое видео колумниста «Фразы»
Кто защищает актера-убийцу Михаила Ефремова? Злое видео колумниста «Фразы»
Стартует онлайн-фестиваль кино, посвященного крайне неоднозначной теме
Стартует онлайн-фестиваль кино, посвященного крайне неоднозначной теме
В Израиле полицейские убили араба-аутиста – начались погромы
В Израиле полицейские убили араба-аутиста – начались погромы
В Черновицкой области иностранец-рецидивист расстрелял полицейских
В Черновицкой области иностранец-рецидивист расстрелял полицейских
В Эквадоре эпично извергался вулкан – пеплом засыпало города
В Эквадоре эпично извергался вулкан – пеплом засыпало города
Всплыли подробности загадочной смерти украинской журналистки в Таиланде
Всплыли подробности загадочной смерти украинской журналистки в Таиланде
fraza.ua
Новости блогосферы
11.06.20 10:08

Удобный негромайдан
07.06.20 21:24

Америку ждет резня чернокожих и гражданская война
06.06.20 12:53

В наше время искушений истинный подвиг - просто остаться человеком и не оскотиниться
05.06.20 10:22

Забытая могила первого космонавта Украины. Позор нам всем, начиная от Зеленского

Опрос

Готовы ли вы проголосовать за второй срок Зеленского?

посмотреть результаты
© 2020 год «Фраза.юа» - свежие онлайн новости Украины и мира, авторские статьи. Все права защищены.

При использовании материалов ссылка на «Фразу.юа» обязательна. Юридическую поддержку проекту предоставляет адвокат Вячеслав Соколов. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство УНИАН, в каком-либо виде запрещено.

Редакция Фраза.юа оставляет за собой право не соглашаться с мнением автора, однако предоставляет свободу слова в соответствии со ст. 21, 24 и ст. 34 Конституции Украины.